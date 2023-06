Orpea est valorisé entre 2,6 et 7 milliards d’euros par un rapport, l’action flambe

Le gestionnaire de maisons de retraite Orpea a annoncé vendredi soir que le cabinet Ledouble, agissant en tant qu’expert financier indépendant, lui avait attribué une valorisation comprise entre 6 milliards et 7 milliards d’euros dans un scénario de continuité d’exploitation, et entre 2,6 milliards et 3,7 milliards d’euros en situation liquidative.

En réaction à cette évaluation, l’action Orpea s’envolait de plus de 30% lundi peu après 11h, à 2,6 euros. La capitalisation boursière du groupe ressort à environ 170 millions d’euros. Début juin, le cabinet Ricol & Lasteyrie, mandaté par le «Support Club», un groupe de créanciers ayant refusé l’offre de restructuration financière d’Orpea, avait estimé la valeur d’entreprise du groupe à au moins 7,9 milliards d’euros.

Compte à rebours

Le cabinet Ledouble avait été désigné par ordonnance du juge commissaire dans le cadre de la procédure de sauvegarde accélérée d’Orpea pour établir deux rapports de valorisation dans la perspective de la mise en oeuvre de la restructuration financière de la société.

Les administrateurs judiciaires ont adressé ces rapports, destinés aux organes de la procédure, a indiqué Orpea dans un communiqué envoyé vendredi soir.

La publication de ces éléments intervient alors que le compte à rebours pour la restructuration financière d’Orpea devrait reprendre.

