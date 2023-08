Nvidia est plus que jamais propulsé par l’effet IA

Nvidia continue d’être porté par l’euphorie des investisseurs pour l’intelligence artificielle (IA). Le fournisseur californien de semi-conducteurs a publié mercredi 23 août des résultats supérieurs aux attentes des analystes.

Nvidia est devenu le principal fournisseur d’infrastructures nécessaires pour soutenir l’utilisation croissante des systèmes d’IA, mais les investisseurs attendaient plus de preuves, avec ses résultats du deuxième trimestre, sur une expansion à long terme et non un simple pic ponctuel. Wall Street «attendait avec impatience les résultats trimestriels et les estimations de revenus de Nvidia après la cloche. Le parrain de l’IA a réalisé un homerun», a salué mercredi dans une note Daniel Ives, analyste pour la firme Wedbush.

Les résultats du groupe de Jensen Huang sont au-delà de leurs espérances. Son titre grimpait ainsi de 3,5% en séance jeudi.

Chiffre d’affaires doublé, bénéfice net décuplé

Nvidia a annoncé mercredi un chiffre d’affaires multiplié par deux en un an, à 13,51 milliards de dollars (12,47 milliards d’euros), battant le consensus qui tablait sur 11,22 milliards de dollars. Son bénéfice net, lui, a été multiplié par dix, pour atteindre 6,2 milliards de dollars. Dans la foulée, le groupe a annoncé l’adoption d’un nouveau plan de rachat d’actions de 25 milliards de dollars.

Même pour ses nouvelles prévisions, Nvidia a surpassé les attentes, avec des revenus désormais attendus de l’ordre de 16 milliards de dollars au troisième trimestre 2023, avec une marge d’erreur de 2%, contre 12,6 milliards anticipés selon le consensus Refinitiv.

Le fabricant est porté au sommet par le bond de la demande pour ses puces, très utilisées pour les équipements en lien avec l’intelligence artificielle. Ses produits apportent la puissance de calcul utilisée par plusieurs outils comme l’assistant virtuel (chatbot) ChatGPT d’OpenAI.

«Les entreprises à travers le monde effectuent une transition vers une informatique accélérée et une IA génératrice», a ainsi souligné le directeur général de Nvidia, Jensen Huang, dans un communiqué.

La thématique séduit

Nvidia profite de plusieurs phénomènes. D’abord, la frénésie continue des marchés autour de l’IA : Nvidia est au premier plan, en tant que fournisseur d’une «matière première» prisée pour faire fonctionner l’IA, les processeurs graphiques (GPU ou Graphics Processing Unit) actuellement conçus par Nvidia. Il est désormais perçu par les investisseurs comme le principal bénéficiaire des activités liées à l’IA.

Même la conjoncture économique incertaine ou la hausse des taux aux Etats-Unis n’effraient pas les investisseurs, qui continuent d’y investir éperdument : ce jeudi encore, la jeune pousse américaine Hugging Face, qui édite une plateforme où chacun peut créer et entraîner son IA, a levé 235 millions de dollars, dans un tour de table mené par l’éditeur américain de logiciels Salesforce, doublant sa valorisation à 4,5 milliards.

Ensuite et surtout, une «demande énorme», évoquée par Jensen Huang, anime le marché. Tous, aussi bien les start-up spécialisées dans l’IA que les principaux fournisseurs de services de stockage de données à distance (cloud), tel Microsoft, veulent aujourd’hui se procurer des puces Nvidia. «Les ‘data centers’ installés dans le monde représentent actuellement environ 1.000 milliards de dollars. Et ils sont tous en train de passer à l’IA générative», souligne le dirigeant de Nvidia. Cet «effet IA» devrait déboucher sur une vague de dépenses de «800 milliards de dollars», anticipe quant à lui Daniel Ives de Wedbush.

Suivre la demande

Reste à savoir si Nvidia saura tenir la cadence. C’est l’une des grandes préoccupations des investisseurs : que la production de puces ne suive pas la demande. Selon des analystes, la demande pour les puces de Nvidia dépasse d’au moins 50% l’offre – un déséquilibre qui devrait selon eux persister au cours des prochains trimestres.

Or, sur ce terrain, Nvidia souffle le chaud et le froid. D’un côté, Nvidia est parvenu à renforcer sa chaîne d’approvisionnement. Lui qui ne fabrique pas de puces – il en est juste le concepteur – a pu imposer à ses fournisseurs, tels le taïwanais TSMC et Samsung Electronics, d’augmenter les cadences des chaînes de production qui lui sont dédiées. De l’autre, le groupe n’a pas donné de projections à long terme mercredi au-delà du troisième trimestre. Insuffisant pour désamorcer les craintes sur la capacité du groupe à absorber son hypercroissance. «Nous nous attendons à ce que la production augmente chaque trimestre jusqu'à l’année prochaine», a toutefois assuré Colette Kress, directrice financière de Nvidia, lors d’une conférence téléphonique avec les analystes.

Jensen Huang a aussi souligné que l’entreprise faisait tout son possible pour continuer de répondre à la demande croissante. «Nous nous concentrons sur l’augmentation de notre approvisionnement», a-t-il déclaré.

Valorisation au pinacle

En tout cas, cette forte demande porte la valorisation du groupe. Nvidia a vu cette année sa valeur tripler à Wall Street, devenant, en mai, le premier fabricant de semi-conducteurs à franchir le seuil de 1.000 milliards de dollars de capitalisation. Elle tutoyait jeudi son plus haut historique de 511 dollars, touché mercredi en séance. A la clé, une capitalisation boursière de 1.180 milliards de dollars.

Clairement, Nvidia a bénéficié depuis le début de l’année d’un effet ChatGPT, qui continue de se poursuivre. Selon les données de Refinitiv, plus de 20 maisons de courtage ont augmenté leur prix cible sur Nvidia après la publication des résultats mercredi, Elazar Advisors étant le plus optimiste à 1.600 dollars, ce qui représente une multiplication par trois de la valeur du titre par rapport aux niveaux actuels. Pour autant, sa valeur se paie actuellement 39 fois les bénéfices anticipés à un an - bien loin des 60 fois annoncés en mai dernier.

«Au moment du lancement de ChatGPT, beaucoup estimaient que l’action Nvidia était déjà chèrement valorisée, affirme David Rainville, gérant spécialisé dans la tech chez Sycomore AM. Avec la hausse de ses perspectives de résultats, et malgré le bond de l’action, elle est aujourd’hui moins chère qu’à l’époque. Le consensus des analystes table sur un résultat net par action de 18 dollars pour l’exercice 2025-26 mais nous pensons que celui-ci pourrait être beaucoup plus élevé, réduisant encore ainsi le rapport cours/bénéfices (PER).» Pour le gérant, « les fortes barrières à l’entrée offrent à Nvidia une avance d’au moins deux à trois ans sur ses potentiels concurrents sur ce marché. Une visibilité offerte aussi par un carnet de commandes plein jusqu’à fin avril 2024.»

«On s’est demandé si la valorisation de Nvidia allait encore croître, mais il semble qu’il y ait maintenant un prix décent», estime Michael Kirkbride, gestionnaire de portefeuille chez Evercore. «Ce n’est pas très cher, étant donné le genre de croissance extraordinaire à laquelle nous assistons.»