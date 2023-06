Novartis renforce son expertise en néphrologie

Le secteur de la pharmacie continue à animer le marché des fusions-acquisitions. Après l’annonce en avril du rachat de Prometheus par Merck pour 11 milliards de dollars, et en mars du rachat de Provention Bio par Sanofi pour 3 milliards de dollars, le laboratoire suisse Novartis vient d’annoncer l’acquisition de la biotech américaine Chinook Therapeutics pour un montant pouvant aller jusqu’à 3,5 milliards de dollars en numéraire.

Novartis offre 40 dollars par action Chinook, soit une prime de 67% sur le dernier cours, et de 83% sur le cours moyen pondéré 60 jours, valorisant la biotech à 3,2 milliards de dollars.

En mai dernier, l’action Chinook avait brutalement décroché sous le coup d’une attaque du vendeur à découvert Muddy Waters, ne croyant pas au succès de son produit phare Atrasentan. Mais le titre a rapidement rebondi. La transaction prendra la forme d’une fusion entre Chinook et une filiale de Novartis créée pour l’occasion. Les actionnaires de Chinook recevront également un certificat de valeur garantie (contingent value right) par action, qui pourra donner lieu au paiement d’un maximum de 4 dollars, en fonction de l’atteinte de certaines étapes réglementaires d’Atrasentan.

La finalisation est attendue au second semestre 2023. Chinook est conseillé par Centerview et MTS Health Partners.

Maladies rares

Novartis renforce ainsi ses indications dans les maladies rares, dans les médicaments innovants et en néphrologie. Chinook dispose de deux actifs en stade de développement avancé dans le traitement de la néphropathie à immunoglobulines A (IgAN), une maladie rénale chronique évolutive rare. Aux Etats-Unis, cette maladie affecte jusqu’à 21 personnes par million chaque année, en particulier dans la population asiatique. Jusqu’à trois patients sur dix évoluent en dix ans vers la dialyse. Parfois, la transplantation rénale est nécessaire. Pour traiter cette maladie, Chinook développe Atrasentan, en phase 3, pour réduire la protéinurie, et Zigakibart, un anticorps monoclonal, dont les essais de phase 3 doivent débuter au troisième trimestre. Par ailleurs, Atrasentan est en phase de développement précoce pour d’autres maladies rénales rares.

Novartis qui doit coter en Suisse sa division génériques et biosimilaires Sandoz au second semestre 2023, avait annoncé l’an dernier sa volonté de se concentrer sur les médicaments innovants, et de faire des acquisitions de moins de 4 milliards de dollars.