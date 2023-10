Nordine Hachemi: «Il n’y a plus de pilote dans l’avion du logement»

Kaufman & Broad résiste à la crise de l’immobilier. Le promoteur a annoncé lundi après la clôture de la Bourse ses résultats pour les neuf premiers mois de l’exercice 2023 (du 1er décembre 2022 au 31 août 2023). Malgré un recul de ses réservations globales, à 744,6 millions contre 913 millions il y a un an, le groupe confirme ses perspectives pour l’ensemble de l’exercice 2023. Il vise une progression d’environ 20% du résultat net, un taux de marge (résultat opérationnel courant) de l’ordre de 8 %, et une croissance du chiffre d’affaires de 6% à 10%.

Le PDG du promoteur, Nordine Hachemi, analyse pour L’Agefi les fragilités du marché immobilier en France, tout en jugeant son groupe assez solide pour s’adapter à la nouvelle donne.

Comment Kaufman & Broad s’adapte-t-il à la crise du marché immobilier ?

En continuant à appliquer une stratégie rigoureuse. Nos réservations de logements en volume sont en repli de 12,6 % sur les 9 premiers mois de l’exercice, à comparer à un recul estimé de plus de 35% pour le secteur dans son ensemble. Nous confirmons l’ensemble de nos objectifs 2023, dont une croissance du résultat net part du groupe d’environ 20%. Dès 2015, nous avons indiqué au marché que ne ferions pas de course aux volumes, laquelle s’est traduite par l’inflation des prix du foncier et donc des prix de vente. Je préfère suivre le critère du taux d’écoulement du stock, qui est aujourd’hui de 5,6 mois chez Kaufman & Broad contre 18 mois pour le marché. La capacité à vendre vite permet d’avoir un besoin en fonds de roulement limité et des produits adaptés à la réalité du marché. Et la réalité, c’est que le pouvoir d’achat du client baisse. Donc, en faisant l’hypothèse que les coûts de construction vont se stabiliser, les prix des terrains doivent baisser pour revenir à leur niveau d’il y a cinq ans, ce qui représente un écart de 20% à 25%.

Les institutionnels, auxquels vous vendez la majorité de votre production, peuvent-il sauver la promotion, alors qu’on les sent désormais sur la réserve ?

Nous réalisons 70% de notre production auprès des institutionnels, contre 50% habituellement. Je crois tout de même à un retour des particuliers en 2024, parce que les prix vont s’ajuster et que le marché apprend à vivre avec des taux d’intérêt à 4% ou 5%, comme il l’a fait par le passé. Mais aujourd’hui, la suppression de l’avantage fiscal du Pinel a sorti du marché les particuliers qui faisaient de l’investissement locatif. Pour que les institutionnels les remplacent, encore faudrait-il que le cadre réglementaire et fiscal leur soit favorable. Qu’il s’agisse de la TVA, ou des lois qui contraignent la revente d’immeubles à la découpe, on en est loin. Et le gouvernement n’a articulé aucune politique à ce sujet.

Le Pinel aurait dû être supprimé quand les taux d’intérêt étaient bas

Comprenez-vous tout de même la fin du Pinel et de la logique de subvention permanente du secteur ? On n’entendait pas les professionnels réclamer la fin des soutiens publics quand tout allait bien…

Je le disais pourtant il y a des années déjà, ces déclarations sont publiques. Le Pinel a créé des effets d’aubaine et contribué à l’inflation des terrains. Il aurait dû être supprimé quand les taux d’intérêt étaient bas. En revanche, le supprimer aujourd’hui, en pleine crise, est contreproductif, et je pense malheureusement qu’il faudrait le prolonger le temps que les paramètres de marché s’ajustent. Le problème est qu’il n’y a plus de pilote dans l’avion du logement, ou plutôt que les pouvoirs publics se sont mis à appuyer sur tous les boutons en même temps dans le cockpit, du Pinel au prêt à taux zéro en passant par l’artificialisation zéro des sols. Prenez la rénovation thermique : on est en train d’obliger les propriétaires à engager des milliards d’euros de dépense sur la foi d’un seul critère, le diagnostic de performance énergétique, dont la mesure varie pour un même logement selon les diagnostiqueurs !

Vous sentez-vous assez solide pour tirer parti des opportunités de crise, y compris via la croissance externe ?

Nous prévoyons pour la fin de l’année un niveau de trésorerie nette supérieur à 50 millions d’euros. A fin août, notre trésorerie brute se monte à 368 millions d’euros soit une trésorerie nette de plus de 200 millions, de quoi envisager sereinement les échéances de remboursement de nos placements privés Euro de 50 millions d’euros en 2024 et 100 millions en 2025. Fitch a confirmé fin septembre notre notation à « BBB- », ce qui fait de nous le seul promoteur européen en catégorie investment grade.

Donc oui, nous sommes plus mobiles que nombre de nos concurrents, et nous sommes plus à même de nous adapter aux évolutions de marché. Nous sommes très sollicités en ce moment pour racheter des sociétés ou des portefeuilles de projets, mais il s’agit souvent d’actifs avec beaucoup de dette, pour lesquels les coûts du foncier et de la construction sont figés, et que nous ne pouvons pas travailler. A ce stade, nous n’avons pas de projets de croissance externe en vue, ni de diversification, mais plutôt dans l’idée de profiter du retrait de certains acteurs. Nous raisonnons avec la prudence d’une société familiale, puisque les collaborateurs du groupe détiennent désormais 12,2% du capital et 14,6% des droits de vote.

Vous comptez surtout comme premier actionnaire un concurrent, Promogim, qui ne cesse de monter au capital. Tout ceci peut-il se régler autrement que par une offre publique d’achat ?

Promogim a profité de la correction boursière lors du Covid pour acheter un bloc, et détient 23,1% de notre capital. Nous traitons cet actionnaire comme nos autres grands actionnaires, Predica ou la Caisse des dépôts. En revanche, sa qualité de concurrent ne permet pas à Promogim de jouer un rôle au conseil d’administration ou d’envisager des partenariats industriels entre les deux groupes. Jusqu’à présent, cet actionnaire n’a jamais déclaré lors des franchissements de seuil son intention de prendre le contrôle de Kaufman & Broad. Dans tous les cas, le poids des collaborateurs au capital écarte la voie d’une OPA hostile.