Nintendo promet une hausse des salaires malgré des perspectives moroses

Le gouvernement allemand a manifesté son opposition à l’octroi de primes rétroactives aux six membres du directoire de la compagnie aérienne Lufthansa, qui a bénéficié d’une aide massive de Berlin en raison du Covid-19. Le porte-parole du gouvernement allemand a évoqué une « violation de l’accord » et la nécessité de « discuter avec Lufthansa d’appréciations juridiques différentes ». Selon le Handelsblatt, les six membres du directoire pourraient toucher des millions d’euros de bonus au titre de 2021 et de 2022, alors que la compagnie aérienne a bénéficié d’un plan de 9 milliards d’euros d’aides publiques. Plan qui stipulait l’absence de primes pendant cette période d’aides. Lufthansa a expliqué à l’AFP que cette rémunération « ne sera versée qu’en 2025 au plus tôt, en fonction de divers facteurs ».