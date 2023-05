Newmont met la main sur l’australien Newcrest pour créer un géant des mines d’or

Un nouveau géant mondial de la production d’or est né. Le géant américain Newmont a sécurisé son accord pour racheter son rival australien Newcrest pour 26,2 milliards de dollars australiens (19 milliards de dollars, soit 17,5 milliards d’euros), mettant fin à plusieurs mois de tractations. Après qu’il a confirmé les détails de l’accord dans un communiqué, l’action Newcrest progressait lundi de 1,9% à l’Australian Securities Exchange (ASX).

L’accord doit encore faire l’objet de l’approbation des actionnaires des deux sociétés ainsi que du régulateur australien, le Foreign Investment Review Board (FIRB), entre autres obligations réglementaires. Il devait être bouclé au quatrième trimestre 2023. Newcrest a déclaré avoir recommandé à ses actionnaires de voter «à l’unanimité» en faveur de l’accord, lors d’une réunion qui devrait se tenir en septembre ou octobre.

En mettant la main sur Newcrest, Newmont va créer un nouveau géant mondial de la production aurifère, au moment où les prix du métal jaune atteignent des sommets. Le groupe minier américain portera sa production à près du double de celle de son rival le plus proche, Barrick Gold. Il deviendra le plus grand producteur américain d’or, mais aussi de cuivre, en termes de capitalisation boursière. Il étendra sa présence mondiale de l’Amérique du Nord et du Sud à l’Afrique, en passant par l’Australie et la Papouasie-Nouvelle-Guinée.



Opération stratégique pour Newmont

Le groupe basé à Denver, s’attend à des synergies de l’ordre des 500 millions de dollars par an. «Cet accord augmente également la production annuelle de cuivre de Newmont - un métal vital pour la nouvelle économie énergétique - et ajoute près de 50 milliards de livres (22,7 millions de tonnes) de réserves et de ressources de cuivre de Newcrest à notre palette de produits», a déclaré Tom Palmer, le directeur général de Newmont, cité dans un communiqué.

L’opération est d’autant plus stratégique pour Newmont sur un marché aurifère où la découverte de nouveaux gisements exploitables se fait de plus en plus rare. En 2019, il avait déjà acquis le producteur d’or canadien Goldcorp pour 10 milliards de dollars.

Les actionnaires de Newcrest, dont le siège est à Melbourne, recevront 0,4 action de la société américaine pour chaque action détenue, soit un total de 31% du groupe fusionné, avec une valeur implicite de 29,27 dollars australiens par action. L’offre a été améliorée par rapport à un taux d'échange de 0,380 action Newmont, valorisant le groupe australien à 17 milliards de dollars américains et que le conseil d’administration avait rejeté en février. Les actionnaires de Newcrest pourront choisir de recevoir en paiement des actions Newmont cotées à la Bourse de New York ou des certificats (Chess Depository Instruments) cotés en Australie. Ils pourront aussi toucher un dividende spécial allant jusqu'à 1,10 dollar par action en restitution de crédits d’impôt aux actionnaires australiens.

