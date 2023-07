Netflix ne satisfait toujours pas les attentes des marchés

Le niveau d’exigence des marchés envers Netflix ne faiblit pas. Le pionnier du streaming vidéo perdait plus de 9%, à 434,14 dollars, en début de séance jeudi 20 juillet, ouvrant sous de mauvais auspices le bal des résultats semestriels des groupes technologiques. Le titre accusait sa plus grosse chute en Bourse depuis le 15 décembre dernier, alors que son cours a gagné 62% depuis le début de l’année.

A première vue, la plateforme a aligné les bons points, lors de la publication de ses résultats pour le deuxième trimestre, mercredi 19 juillet au soir. Sa base d’abonnés a bondi de 5,89 millions d’avril à juin, bien au-delà du consensus de 1,9 million de nouveaux clients, pour atteindre plus de 238 millions d’abonnés en tout. Un an auparavant, Netflix, en pleine débâcle, perdait un million d’abonnés sur le trimestre. En outre, la société a réalisé un bénéfice net de 1,5 milliard de dollars d’avril à juin, en hausse de 16% sur un an. Elle a aussi revu à la hausse son flux de trésorerie disponible cette année à 5 milliards de dollars, contre 3,5 milliards initialement. L’attente sur la croissance à long terme de l’entreprise «est intacte et Netflix continue de surprendre sur la rentabilité avec 22% de marges et 5 milliards de dollars de cash-flow libre», salue Bloomberg Intelligence.

Netflix récolte les fruits de sa politique de restriction du partage des mots de passe entre utilisateurs. Depuis début mai, ce partage est facturé 8 dollars par mois (5,99 euros en Europe) dans plus de 100 pays. Ce qui doperait les nouveaux abonnements : «Les recettes dans chaque région sont maintenant plus élevées qu’avant le changement, avec déjà plus de souscriptions que d’annulations», a indiqué le groupe dans son communiqué.

Netflix tire aussi profit de son autre revirement stratégique majeur, la création fin 2022 d’une formule d’abonnement avec publicité, facturée 5,99 euros par mois moyennant 4 à 5 minutes de publicité par heure.



Tarifs à la hausse

Au passage, la firme de Los Gatos en profite pour relever, peu à peu, le niveau de ses tarifs d’entrée de gamme sans publicité. Ce mercredi 19 juillet, quelques heures avant la publication de ses résultats, elle annonçait opportunément la disparition de sa formule d’abonnement la moins chère sans publicité aux Etats-Unis et au Royaume-Uni, facturée 7 dollars par mois. Les seules formules d’abonnement sans pub dans ces pays sont à 15,5 et 20 dollars.

Et à n’en pas douter, Netflix devrait supprimer ces offres dans bon nombre d’autres pays, dont l’Hexagone. Déjà en France, l’offre Essentiel facturée 8,99 euros par mois, est rendue difficile d’accès par la plateforme, afin de rediriger les clients français vers l’offre Standard (13,49 euros).

Par ce tour de passe-passe, la plateforme compte contraindre les abonnés recherchant la formule d’abonnement la moins chère à se tourner vers l’abonnement avec publicité. Tous ces efforts visent à un impératif, vital pour la marque au N rouge : dégager plus de revenus par utilisateur.

Mais cela ne suffit pas. Au point que les dirigeants de Netflix ont demandé aux investisseurs d’être patients. Il faudra «plusieurs trimestres» pour voir les résultats de ces efforts, a averti le co-directeur général Greg Peters lors d’une réunion téléphonique avec les analystes.

Le chiffre d’affaires de Netflix, de 8,2 milliards de dollars (7,36 milliards d’euros) au deuxième trimestre, est en deçà du consensus, qui tablait sur 8,3 milliards. L’entreprise alerte aussi sur ses prévisions au troisième trimestre, avec 8,5 milliards de dollars de revenus attendus, contre 8,7 milliards espérés par Wall Street. En outre, fait assez inhabituel, Netflix n’a pas fait part de ses prévisions en nombre d’abonnés pour le troisième trimestre.

Prise de bénéfices

Les résultats publiés sont corrects, mais pour plusieurs analystes, ces efforts - partage payant du mot de passe et arrivée de la publicité - n’ont pas encore eu l’effet attendu sur les ventes. Or, plusieurs analystes ayant relevé leur recommandation sur le titre avant la publication des résultats, la déception n’en a été que plus grande.

Morgan Stanley estime ainsi que Netflix devrait atteindre son objectif de croissance de ses revenus à deux chiffres seulement au 4e trimestre et que les bénéfices générés par la publicité sont encore «minimes». Pour Piper Sandler, malgré les «progrès» sur le partage payant et la publicité, «les prévisions de revenus ont été décevantes».

Pour sa part, Jeffrey Wlodarczak de Pivotal Research Group alerte dans une note sur plusieurs risques potentiels, notamment l’inflation des coûts de contenu, une concurrence aiguisée, entre Disney+, Amazon Prime et AppleTV+ notamment, et surtout, le risque que font peser sur Netflix les débats autour de la neutralité du net, où «Netflix sera obligé de partager des coûts de mise à niveau du haut débit sur certains marchés».

Enfin, la société de streaming pourrait encore pâtir d’arbitrages budgétaires contraints des ménages. «Le ralentissement de l'économie et l'érosion de l'épargne accumulée pendant la pandémie risquent de peser sur les dépenses en biens et services discrétionnaires au cours des mois qui viennent», souligne Susannah Streeter, responsable des marchés à Hargreaves Lansdown. Autant de bonnes raisons qui ont pu conduire les actionnaires à prendre leurs bénéfices sur la valeur.

