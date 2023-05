Microsoft part à l’assaut des services de paiement pour les professionnels

Microsoft se lance à son tour dans la bataille des services financiers, dans le sillage d’Apple et d’Amazon. Si lui ne va pas jusqu’à proposer une carte bancaire ou un service de paiement fractionné comme la marque à la pomme, ou un service de paiement en ligne comme Amazon Pay, il cible directement le marché des petites entreprises.

L’éditeur de logiciels lance une application de paiement, baptisée Payments, intégrée au sein de son service collaboratif Microsoft Teams. Via cette plateforme, qui permet notamment d’organiser des visioconférences, les petites entreprises utilisatrices pourront notamment faire payer leurs utilisateurs à l’issue d’une séance, par exemple un webinaire, un rendez-vous en visio ou une formation à distance. Pour l’instant, ce service est proposé uniquement aux utilisateurs professionnels de Teams aux Etats-Unis et au Canada.



Partenariats avec PayPal et Stripe

Pour ce nouveau service, Microsoft s’est associé à des spécialistes du paiement en ligne, soit les géants du secteur PayPal et Stripe. Il le proposera aussi bientôt avec l’hébergeur de services d’e-commerce GoDaddy.

Ce service est ouvert aux conseillers financiers, avocats, instructeurs, tuteurs et toutes petites et moyennes entreprises (PME), qui pourront collecter des paiements pour des réunions virtuelles. Il sera proposé sans surcoût pour les utilisateurs de la version professionnelle de Teams.

Microsoft rebondit sur le développement des services en ligne pour les entreprises, qui se sont imposés avec la pandémie durant laquelle les confinements et le télétravail ont généralisé l’usage des services de réunions virtuelles proposés par Microsoft via Teams, Zoom et consorts. «La pandémie a changé la donne», déclare Brenna Robinson, directrice générale de Microsoft 365 petites et moyennes entreprises, au média spécialisé The Verge. «Je pense que beaucoup de PME ont pivoté et sont maintenant plus alertes sur les technologies».

A lire aussi: