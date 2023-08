Meta se plie aux exigences européennes sur la publicité ciblée

Meta a choisi l’apaisement avec les autorités européennes. A l’issue d’une longue confrontation avec l’Irlande, pays où se trouve son siège en Europe, le groupe numérique américain a annoncé mardi qu’il sollicitera dorénavant le consentement de ses usagers situés dans l’Union européenne (UE) avant d’autoriser le partage de leurs données à des fins de publicité ciblée sur ses réseaux sociaux. Cette nouvelle disposition vise à répondre à «des exigences réglementaires en évolution», a expliqué celui-ci.

La maison mère des réseaux sociaux Facebook, Instagram et WhatsApp a reçu en janvier deux lourdes amendes, d’un montant global de 390 millions d’euros, qui lui ont été infligées par le régulateur irlandais en charge de la protection de la vie privée. Ce dernier agissait pour le compte de l’UE, en raison de violations du règlement européen sur la protection des données (RGPD). Meta se voyait ainsi dépossédé du fondement juridique qui l’autorisait à compiler, stocker et analyser les données appartenant à des centaines de millions d’Européens sans leur demander formellement leur accord. La décision du régulateur l’obligeait en effet à demander à ses utilisateurs un consentement spécifique en vue de leur proposer de la publicité ciblée, alors que celui-ci lui était accordé par défaut jusqu’alors.

A lire aussi:

Pas d’impact immédiat sur les services du groupe dans la région

«Aujourd’hui, nous annonçons notre intention de modifier la base juridique que nous utilisons pour traiter certaines données à des fins de publicité ciblée pour les personnes basées dans l’UE» ainsi qu’en Suisse, Norvège, Islande et au Liechtenstein, a indiqué le groupe. «Il n’y a pas d’impact immédiat sur nos services dans la région. Une fois ce changement activé, les annonceurs pourront toujours mener des campagnes publicitaires personnalisées afin d’atteindre des clients potentiels», a expliqué le groupe californien qui entend maintenir «un dialogue constructif» avec les régulateurs.

L’Europe représente un marché majeur pour le groupe. Sa filiale Facebook comptait à la fin de l’an dernier environ 300 millions d’utilisateurs quotidiens actifs dans la région sur un total de 2 milliards dans le monde et ses habitants ont généré environ un cinquième du chiffre d’affaires publicitaire de Meta. Comme d’autres grands acteurs du secteur numérique, il devra de surcroît respecter à partir de l’an prochain les nouvelles règles de l’UE contre les pratiques anticoncurrentielles (DMA), et, à partir de fin août, de nouvelles obligations de lutte contre la désinformation, la haine en ligne et les contrefaçons (DSA).