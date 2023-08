Maersk anticipe un recul plus marqué du transport maritime par conteneurs

La prudence de l’armateur danois A.P. Moller-Maersk se renforce pour l’exercice en cours. Après avoir enregistré des résultats records en 2022, il a mis en garde vendredi contre une détérioration accélérée de la demande mondiale du transport maritime par conteneurs en raison d’une faible croissance économique et d’une politique de déstockage prolongée émanant des clients, particulièrement en Europe et en Amérique du Nord. Il table dorénavant sur une baisse comprise entre 1% et 4% du volume mondial de conteneurs transportés, alors qu’il prévoyait auparavant un recul de 2,5% au maximum.

Le groupe «continue de s’attendre à une croissance macroéconomique mondiale modérée, compte tenu de la pression continue exercée par des taux d’intérêt plus élevés et du risque potentiel de récession en Europe et aux États-Unis», a-t-il déclaré dans un communiqué. Maersk, qui détient une part de marché d’environ 17% dans le fret maritime par conteneurs, transporte des marchandises destinées à de nombreux distributeurs et à des producteurs de biens de consommation comme Walmart, Nike et Unilever, ce qui lui donne une bonne vision globale des perspectives de son secteur.

Une chute de moitié du taux de fret moyen

Dans cet environnement dégradé, les réductions de coûts mises en œuvre par le groupe danois ont débouché sur des résultats trimestriels en forte baisse mais supérieurs aux attentes. Le nombre de conteneurs transportés sur ses navires entre avril et juin derniers a reculé de 6% d’un an sur l’autre, tandis que le taux de fret moyen a chuté de moitié. Son excédent brut d’exploitation a plongé de 71,8% à 2,9 milliards de dollars (2,65 milliards d’euros), à comparer à une prévision moyenne de 2,41 milliards de dollars pour le consensus des analystes interrogés par Refinitiv. Son chiffre d’affaires a reculé de 40% à 13 milliards de dollars sur la période.

Grâce à «des actions renforcées sur ses coûts» annoncées pour le second semestre, Maersk s’est permis de relever légèrement ses prévisions financières pour l’ensemble de l’année, en tablant notamment sur un cash-flow disponible d’au moins 3 milliards de dollars, contre un plancher de 2 milliards auparavant indiqué. Il a également resserré sa prévision d’excédent brut d’exploitation (Ebitda) sous-jacent entre 9,5 milliards et 11 milliards de dollars, contre un bas de fourchette auparavant fixé à 8 milliards. L’action affichait néanmoins un recul de 2,8% à 13.140 couronnes danoises vendredi vers midi sur la Bourse de Copenhague.