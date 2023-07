LVMH publie un bénéfice net en hausse de 30% au premier semestre

LVMH a publié mardi des résultats semestriels en forte hausse et conformes aux attentes, le numéro un mondial du luxe ayant bénéficié d’un rebond du marché chinois et d’une forte demande touristique en Europe.

Pour la période d’avril à juin, le chiffre d’affaires du groupe aux 75 «maisons» de luxe a atteint 21,21 milliards d’euros, contre 18,73 milliards d’euros à la même période de 2022. La croissance organique - hors effets de change et de périmètre - s’est maintenue à 17% au cours du trimestre écoulé, comme au premier trimestre.

Le chiffre d’affaires du groupe pour les six premiers mois de l’année s’est établi à 42,24 milliards d’euros, en hausse de 15% en données publiées. Le résultat opérationnel courant a atteint 11,57 milliards d’euros, en progression de 13%. Il fait ressortir une marge de 27,4%.

Vigilance

Le bénéfice net de LVMH s’est élevé au premier semestre à 8,48 milliards d’euros, contre 6,53 milliards d’euros un an plus tôt, soit une hausse de 30%. Selon le consensus établi par FactSet, les analystes tablaient en moyenne sur un chiffre d’affaires de 42,40 milliards d’euros, un résultat opérationnel de 11,81 milliards d’euros et un bénéfice net de 8,35 milliards d’euros au premier semestre.

«La désirabilité de nos marques nous fait aborder la seconde partie de l’année avec confiance et optimisme mais nous resterons vigilants dans le contexte actuel et comptons sur l’agilité et le talent de nos équipes pour renforcer encore en 2023 notre avance sur le marché mondial du luxe», a commenté Bernard Arnault, le président-directeur général de LVMH, cité dans un communiqué.