L’Oréal veut convaincre d’un profil de croissance sans prise au temps

L’Oréal soigne son pouvoir d’attraction envers les investisseurs. Le directeur général du géant de la beauté, Nicolas Hieronimus, s’est montré confiant vendredi dans la capacité du groupe à réaliser une « forte » progression de ses résultats en 2023 en dépit du ralentissement de la croissance mondiale. Souvent mis au défi sur sa capacité à amplifier la croissance de son marché pour justifier des multiples de valorisation boursière exigeants, le groupe ne voit « aucun signe de récession » aux Etats-Unis et la consommation de produits de beauté reste « très dynamique ». En Europe, les ventes se sont montrées « très résilientes » au quatrième trimestre et aucun changement de tendance n’est perceptible, a indiqué le dirigeant.

En Chine, où la consommation a été fortement pénalisée en décembre et janvier par la reprise de l'épidémie de Covid, les tendances sont « très positives » en février et devraient conduire à un véritable rebond du marché chinois « à compter du deuxième trimestre », a ajouté Nicolas Hieronimus.

Faire mieux que le marché

Sur un marché mondial de la beauté attendu en hausse de 4% à 5% cette année, « L’Oréal entend continuer à faire mieux que le marché dans toutes ses divisions », a également indiqué le dirigeant à l’occasion de la présentation des résultats annuels du groupe aux analystes, un millésime 2022 marqué par un bénéfice net de 5,71 milliards d’euros en hausse de 24 % d’une année sur l’autre. Le chiffre d’affaires a atteint 38,26 milliards d’euros, soit une hausse de 10,9% à taux de change et périmètre constants par rapport à l’année précédente. A la clé, un résultat d’exploitation de 7,46 milliards d’euros, contre 6,16 milliards d’euros un an plus tôt, ce qui traduit une amélioration de la marge sur chiffre d’affaires à19,5%, contre 19,1% en 2021.

Les analystes tablaient en moyenne sur un bénéfice net de 5,80 milliards d’euros en 2022, sur un résultat d’exploitation de 7,40 milliards d’euros et sur un chiffre d’affaires de 38,01 milliards d’euros. L’Oréal a encore réalisé une « bonne année », ont commenté les spécialistes d’Oddo BHF. Toutefois, « la réaction du titre pourrait être relativement neutre compte tenu du récent rebond (+15% sur trois mois) et d’un retour à un rythme de croissance des bénéfices plus normalisé après trois années atypiques », ont-ils ajouté dans une note publiée vendredi matin.