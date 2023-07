L’industrie française de la défense souffre encore de sa chaîne d’approvisionnement

Thales et Dassault Aviation ont fait à quelques heures d’intervalle des déclarations peu rassurantes sur la résolution de leurs difficultés d’approvisionnement. En présentant vendredi ses résultats semestriels, Thales a prévenu dans son communiqué que l’environnement global restera marqué d’ici à la fin de l’année «par la poursuite des tensions affectant les chaînes d’approvisionnement ainsi que par l’affaiblissement du dollar face à l’euro».

Dans ce contexte, l’équipementier français «poursuit ses efforts à court terme sur la gestion des éléments opérationnels pour accompagner la montée en cadence de sa production». Selon le directeur financier Pascal Bouchiat, si l’approvisionnement en semi-conducteurs s’est amélioré, les achats de circuits imprimés, et surtout de matériel mécanique, demeurent compliqués. «Il y a des éléments qui s’améliorent et il y en a d’autres qui restent effectivement encore vraiment sous tension», a-t-il expliqué lors d’une conférence téléphonique.

Jeudi soir, Dassault Aviation a tenu des propos encore plus alarmistes à ce sujet lors de la publication de ses comptes semestriels. «Comme la plupart des autres acteurs du secteur, nous avons des problèmes avec la chaîne d’approvisionnement. La situation s’est encore dégradée par rapport à 2022», a constaté le PDG Eric Trappier. «Cette situation a une incidence sur le développement et la production de nos avions, à un moment où nous devons monter en puissance pour honorer nos engagements», a ajouté le dirigeant.

A lire aussi:

L’avionneur français confirme ses objectifs de livraisons

Malgré cette situation préoccupante, l’avionneur français compte toujours livrer 35 avions d’affaires Falcon et 15 avions de chasse Rafale cette année. Il a également confirmé sa prévision d’un repli de son chiffre d’affaires sur l’ensemble de l’exercice 2023, après une chute de 26,3% à 2,29 milliards d’euros de cet indicateur au premier semestre. Ross Law, analyste chez Morgan Stanley, n’exclut pas une révision à la baisse des livraisons de Falcon en dépit d’une bonne orientation de l’activité du groupe dans la défense.

Thales est un peu plus optimiste sur sa croissance organique pour l’ensemble de l’exercice. Il table désormais sur un chiffre d’affaires en progression de 5% à 7%, contre une fourchette antérieure comprise entre 4% et 7%. Ses autres objectifs demeurent inchangés, à savoir une marge opérationnelle courante comprise entre 11,5% et 11,8% et un ratio de prises de commandes rapportées au chiffre d’affaires supérieur à 1.

«L’impact négatif plus élevé que prévu des variations de change conduit à une réduction d’environ 1% du montant prévisionnel de chiffre d’affaires et de résultat opérationnel courant (Ebit), étant donné qu’il n’y a pas de changement dans la fourchette de la marge d’Ebit», relèvent néanmoins les analystes de Jefferies. La prévision de chiffre d’affaires annuel, comprise entre 17,9 milliards et 18,2 milliards d’euros, ressort inférieure à l’estimation médiane de 18,3 milliards fournie dans le consensus compilé par l’entreprise, précisent les analystes de JPMorgan. L’action Thales a terminé la séance de vendredi en recul de 4,8% à 133,5 euros, tandis que le titre Dassault Aviation a plongé de 8,5% à 166,3 euros.

Safran deviendra un fournisseur du F-35

Ces problèmes n’empêchent pas certains intervenants de se développer par croissance externe, comme le prouve Safran qui a annoncé vendredi une offre en numéraire sur les activités de commandes de vol et d’actionnement de Collins Aerospace, pour 1,8 milliard de dollars (1,62 milliard d’euros) en valeur d’entreprise. Soumise à l’autorisation des autorités réglementaires après consultation des instances représentatives du personnel, «l’opération fait l’objet d’un accord bilatéral entre les deux entreprises, ce qui exclut toute surenchère», précise à L’Agefi Maja Torun, responsable de la banque d’investissement de JPMorgan en France. La banque américaine est l’unique conseil financier de Safran pour cette transaction dont le bouclage est attendu au deuxième semestre 2024.

Celle-ci représente la plus importante acquisition de l’équipementier aéronautique depuis celle de Zodiac en 2017 et devrait avoir un effet relutif sur son bénéfice par action dès la première année suivant sa clôture. Division de l’américain Raytheon, Collins Aerospace compte «optimiser ses ressources» en cédant ces activités qui emploient 3.700 personnes réparties sur huit sites européens et asiatiques. Elles dégageront une marge brute d’exploitation prévisionnelle de 8,7% l’an prochain. L’acquisition permettra à Safran, qui produit déjà les moteurs du Rafale, de devenir un fournisseur du F-35, le programme militaire américain concurrent, et d’accroître son exposition à la plupart des grands programmes d’avions commerciaux.

Des synergies de coûts de 50 millions de dollars par an

L’acquéreur, qui entend financer cette opération sur ses liquidités disponibles tout en préservant sa notation de crédit, chiffre le montant des synergies de coûts avant impôts à environ 50 millions de dollars par an en rythme de croisière, avec une mise en place étalée entre 2025 et 2028. «Cette prévision est assez conservatrice, elle correspond à environ 3% du chiffre d’affaires de l’activité concernée, ce que nous avons réalisé aisément avec Zodiac», a souligné Olivier Andriès, directeur général de Safran, lors d’une conférence téléphonique. Il n’exclut pas quelques cessions d’actifs «non significatifs» en Europe pour satisfaire les autorités de la concurrence.

De son côté, Thales a annoncé ce mois-ci être entré en négociations en vue d’acquérir le fournisseur de systèmes avioniques aéroportés Cobham Aerospace Communications pour près d’un milliard d’euros. Le groupe s’attend d’autre part à ce que l’autorité britannique de la concurrence (CMA) rende dans les prochaines semaines ses conclusions sur la finalisation du projet de cession de son activité de signalisation ferroviaire à Hitachi Rail. «Une fois qu’on aura cela, en sachant que c’est assez clair du côté de la Commission européenne, je crois qu’on y verra clair sur l’horizon temporel définitif», a déclaré vendredi Patrice Caine, PDG de Thales.