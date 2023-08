L’Europe veut encadrer les Big Tech avec une loi historique

C’est un texte historique adopté par l’Europe des Vingt-Sept qui entre en vigueur ce 25 août. La législation sur les services numériques, le DSA (Digital Services Act) contraindra les grandes plateformes, telles Google, Facebook, X (ex-Twitter) ou TikTok, à agir davantage contre les contenus illicites, sous peine de lourdes amendes.

Cette nouvelle loi européenne, votée par le Parlement européen en juillet 2022, a pour objectif d’encadrer les pratiques des géants du web, qui comptent au total plus de 45 millions d’utilisateurs mensuels en Europe (soit plus de 10% de la population). Dans le viseur, les 19 plus grands réseaux sociaux, places de marché et moteurs de recherche, américains, chinois et européens (Alibaba, Apple, Google, Microsoft, YouTube, Amazon, Facebook, LinkedIn, Wikipedia, TikTok, Snapchat, Instagram, X, Zalando, ou Booking).

En cas de dérapages, les contrevenants s’exposent à des amendes records – jusqu’à 6% de leur chiffre d’affaires mondial – et à de potentielles interdictions de territoire.

Protéger les utilisateurs

Avec ce texte, le DSA cible les plateformes et non les utilisateurs : une série d’obligations s’imposeront dès ce vendredi à celles-ci. Comme jusqu’à présent, elles resteront considérées comme non responsables juridiquement des contenus qu’elles hébergent. Elles ne seront pas tenues de les identifier au préalable. Mais l’Union européenne espère les inciter à installer un système efficace de contrôle, après dix ans de violence en ligne croissante.

Entre autres mesures, les plateformes devront proposer aux internautes un outil pour signaler facilement les contenus «illicites» (définis par les législations nationales ou d’autres textes européens), puis les retirer rapidement. Des «signaleurs de confiance» dans chaque pays (tel le site gouvernemental Pharos en France) verront leurs alertes traitées en priorité.

Leurs algorithmes seront aussi sous surveillance : elles devront expliquer le fonctionnement de leurs systèmes de recommandation et proposer des alternatives sans personnalisation.

Côté publicité, le DSA interdit de cibler les mineurs ou les annonces basées sur des données sensibles (religion, orientation sexuelle, etc.). Le respect des règles sera contrôlé par des audits indépendants, surveillés par Bruxelles.

Gages de bonne volonté des Big Tech

Ces dernières semaines, la plupart des grandes plateformes, comme Google et Microsoft, ont donné des gages de bonne volonté. Apple indique être en train de mettre en place les mesures, et Elon Musk a promis que X (ex-Twitter) respecterait le DSA.

Et certains ont pris des mesures concrètes, à l’approche de l’échéance. En particulier sur une nouvelle disposition cruciale du DSA, qui impose aux plateformes de permettre à leurs utilisateurs de refuser les recommandations personnalisées de contenus.

Meta a annoncé, le 22 août, de nouvelles options pour s’affranchir des recommandations algorithmiques sur Facebook et Instagram. Dans un post de blog, Nick Clegg, responsable des affaires publiques de la maison mère des deux réseaux sociaux, a indiqué que les internautes de l’UE auront désormais la possibilité de voir les «reels» et les «stories» – ces vidéos ou séquences courtes respectivement inspirées de TikTok et de Snapchat – ainsi que les résultats d’une recherche sans aucune sélection algorithmique, comme c’est actuellement le cas, mais par exemple «classés par ordre [anté]chronologique, du plus récent au plus ancien».

En outre, la firme californienne n’a pas lancé en Europe, à la mi-juillet, son nouveau réseau de microblogging Threads, destiné à concurrencer X, le temps de le rendre conforme au DSA.

De même, le réseau social chinois TikTok, coqueluche des jeunes, a fait savoir début août qu’il serait désormais possible pour ses utilisateurs de l’UE de choisir de consulter des vidéos populaires dans une région donnée plutôt qu’une sélection algorithmique de contenus. En outre, il a lancé, ce jeudi, une nouvelle fonctionnalité sur son application mobile, qui permet de désactiver les flux personnalisés pour ses utilisateurs en Europe.

Pour sa part, le géant du e-commerce Amazon a déposé un recours contre sa présence dans la liste des 19 «très grandes plateformes» publiée par Bruxelles fin avril, (tout comme le site allemand de e-commerce Zalando). Amazon a précisé être prêt à respecter le règlement s’il est débouté.