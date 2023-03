L’Europe doit commencer à préparer l’hiver prochain sur le gaz naturel

L’Union européenne (UE) a surmonté la crise énergétique provoquée par la guerre en Ukraine, et passera l’hiver 2022-2023 finalement sans problème, même si la Russie devait arrêter soudainement ses derniers approvisionnements en gaz. Mais les pays membres doivent préparer l’hiver 2023-2024 afin de remplir leurs capacités de stockage à 90% d’ici à octobre (1.000/1.126 TWh). Deux variables détermineront le succès de cet objectif, rappellent les économistes de l’Institut Bruegel : «l’approvisionnement en gaz naturel liquéfié (GNL) et l’ampleur des réductions de la demande».

Compte tenu des importations de l’UE, des exportations vers l’Ukraine et la Moldavie, de conditions météorologiques standards et de marchés de l’électricité qu’il souhaite approvisionné par d’autres sources d’énergie, l’Institut estime dans une récente étude que la demande devrait rester inférieure d’au moins 13% inférieure à la consommation annuelle moyenne (4.000 TWh en 2021, 3.500 TWh en 2022) jusqu’au 1er octobre… L’an dernier, cette demande a été réduite de 2% à destination de la production d’électricité et de 15% à destination de l’industrie et des ménages, qui ont pris le sujet au sérieux sans que cela n’affecte la production - hors chimie et métaux de base - grâce à des effets de substitution.

Interconnexions

En partant de stocks remplis à 71% au 1er février, et d’approvisionnements non russes stables (1.353 TWh livrés via les gazoducs ; 1.460 TWh en GNL - dont 200 reroutés vers le Royaume-Uni), les chercheurs ont élaboré trois scénarios : livraisons russes stables via les gazoducs ukrainiens et Turkstream (260 TWh) ; livraisons russes réduites à Turkstream (140 TWh) ; livraisons russes nulles. Dans ce dernier cas, l’UE arriverait au 1er octobre avec moins de 50% de stocks sans demande de réduction, plus de 95% avec 20% de réduction. Une réduction de 26% sur une année serait nécessaire en cas de temps froid.

Bien sûr, d’autres facteurs entrent en jeu : la production nucléaire française, qui a rebondi seulement début 2023, et les productions hydrauliques italienne et espagnole, également «faibles» en 2022, sans oublier le déploiement accéléré des énergies renouvelables. Le niveau de stockage actuel est aussi extraordinairement élevé pour la période (64% au lieu de 54% habituellement) : «Un amortisseur qui signifie que la demande intérieure d’un jour donné peut être satisfaite par une combinaison de production, d’importations et de retrait de stockage, et qui assouplit donc les contraintes d’importation et devrait entraîner une baisse des prix».

Les plans de déploiement rapide de nouvelles infrastructures (entre la Norvège et la Pologne) et d’unités de regazéification flottantes pour le GNL (Allemagne) devraient en théorie atténuer les inquiétudes. Les marchés nationaux sont ainsi plus étroitement connectés qu’au début de 2022, quand certains arguaient que réduire la demande n’aidait pas les régions d’Europe de l’Est faute d’infrastructures : de moindres importations de GNL en Espagne et une meilleure production de gaz néerlandais à Groningue peuvent désormais libérer des capacités pour les nouveaux terminaux allemands. «Des marchés plus étroitement connectés signifient que l’argument en faveur d’achats conjoints de GNL et d’accords sur les subventions aux industriels et aux ménages, et éventuellement en faveur d’un fonds commun de l’énergie de l’UE, est encore plus fort qu’en 2022.»

Importations de GNL

Pour autant, les importations de GNL ne sont pas dépendantes des seules infrastructures «à l’arrivée». Les capacités de liquéfaction «au départ» et la concurrence avec d’autres pays importateurs - ce qui rend l’UE vulnérable à l’économie mondiale et à une reprise en Chine - ont également leur influence. En 2022, les Vingt-Sept ont augmenté leurs importations de GNL de 600 TWh sur 1.460 - dont toujours 120 en provenance de Russie -, et de 400 TWh en provenance des Etats-Unis. Capable de payer des prix plus élevés alors que les importateurs asiatiques captaient généralement tout ce marché, l’UE a bénéficié d’une redirection des flux, et d’une diminution des importations chinoises (-200 TWh), également grâce aux approvisionnements russes via le gazoduc Power of Siberia. Le marché mondial du GNL devrait continuer de croître de 200 à 300 TWh en 2023 selon l’Agence internationale de l’énergie (IEA), mais la demande extra-UE pourrait également augmenter rapidement.

Malgré un relâchement notable depuis le 26 août, les prix du gaz européen, passés de 340 euros à 50 euros/MWh, restent plus de trois fois supérieurs à l’avant-crise. L’équilibre offre-demande restera instable, surtout si cette baisse stimule à nouveau la demande de certaines industries. Les experts de l’Institut Bruegel estiment donc que Bruxelles, qui a tenté de plafonner les prix, devrait au minimum prolonger sa recommandation de réduction de 15% au-delà du 31 mars.