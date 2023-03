L’Etat offre un bol d’air à la Société Le Nickel

L’Etat va consentir un nouveau prêt de 40 millions d’euros à la Société Le Nickel (SLN) pour aider le premier employeur privé de Nouvelle-Calédonie à faire face à une «situation de trésorerie critique», a annoncé lundi soir le ministère de l’Economie. «L’Etat étudie la mise en place de sûretés sur des actifs de la SLN en contrepartie de ce prêt», a précisé Bercy dans un communiqué. Ce prêt d’urgence est justifié par «l’enjeu pour le territoire calédonien et du souhait de l’Etat de voir émerger une solution durable pour l’avenir du nickel en Nouvelle-Calédonie», selon la même source. La SLN avait évoqué le mois dernier un risque de «cessation de paiements». Eramet, qui est actionnaire à 56%, «continuera d’apporter son soutien à sa filiale via un élargissement de l’autorisation de découvert existante entre le groupe et sa filiale», a détaillé le ministère. Les autres actionnaires, représentants les collectivités calédoniennes, n’ont pas apporté de soutien financier.