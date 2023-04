Les ventes solides de Publicis ne séduisent pas les investisseurs

Publicis est victime de prises de bénéfices en Bourse après la publication de ventes supérieures aux attentes au premier trimestre.

Vers 13h00, l’action cédait 1,9%, à 75,36 euros, après avoir gagné 29% depuis le début de l’année.

Sur la période allant de janvier à mars, le revenu net de Publicis, l'équivalent du chiffre d’affaires, est ressorti à 3,08 milliards d’euros, en hausse de 10% sur un an en données publiées et de 7,1% en données organiques. Les analystes sondés par la société prévoyaient une croissance organique de 4,5% pour cette même période.

Le groupe a confirmé ses prévisions pour l’année en cours. Il a indiqué tabler sur une croissance organique comprise entre 3% et 5%, en précisant viser désormais le haut de cette fourchette. Le publicitaire a par ailleurs confirmé anticiper un taux de marge opérationnelle compris entre 17,5% et 18% et un flux de trésorerie disponible d’environ 1,6 milliard d’euros cette année.

«Nous nous attendons à ce que les prévisions du consensus restent globalement inchangées après cette publication. Compte tenu de la forte hausse récente du titre, cela pourrait ne pas être suffisant pour justifier une nouvelle progression», indique Morgan Stanley, qui a maintenu sa recommandation «sous-pondérer» et son objectif de cours de 67 euros sur le titre.

Incertitudes macoéconomiques

La banque note par ailleurs une nuance dans les perspectives macroéconomiques du groupe, qui évoque un environnement «plus difficile» et non plus seulement un environnement «incertain» comme en début d’année. «Cela pourrait alimenter le débat sur un éventuel ralentissement au second semestre», souligne Morgan Stanley.

Le marché attend des précisions sur la performance pour le trimestre en cours, indique de son côté Oddo BHF, qui «dans cette attente» maintient sa recommandation «neutre» et son objectif de cours de 69 euros.

Plus optimistes, les analystes de Citi saluent la capacité du groupe à dépasser les attentes des analystes depuis plusieurs trimestres. A 11,7 fois les bénéfices attendus pour l’année en cours, le titre dispose encore d’un potentiel d’appréciation, selon eux.

«En effet, nous pensons que les arguments en faveur d’un retour du groupe à des niveaux historiques [de ratio cours/bénéfice] plus proches de 14-16 fois sont de plus en plus forts,» indique la banque, justifiant ainsi le maintien de sa recommandation d’achat et de son objectif de cours de 95 euros.