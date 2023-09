Les TPE-PME françaises voient moins le bénéfice des investissements dans le numérique

Baisse de moral. Seules 76% des entreprises françaises de moins de 250 salariés estiment que le numérique représente un bénéfice réel, contre 81% un an plus tôt, selon la quatrième édition du baromètre de la transformation numérique des TPE et PME de France Num (Bercy) réalisé auprès de plus de 9.400 entreprises, le double de l’an dernier. Elles y voient sans doute une source de coûts supplémentaires. En effet, seulement 39% (+2 points en un an) des TPE et PME pensent que le numérique permet de générer des profits. Avec une forte disparité entre les nouvelles technologies (69%) et l’agriculture (27%).

Tout dépend aussi de leur capacité à capter la clientèle grâce à internet. Désormais, la moitié des sociétés (51% contre 43% en 2022) estiment qu’au moins 5% de leurs clients sont gagnés via le web. Taux qui monte à 68% dans les services à la personne et même à 79% dans l’hébergement-restauration, mais qui n’est qu’à 35% dans l’agroalimentaire et à 37% dans le transport et la logistique. 40% des TPE et PME investissement au moins 1.000 euros dans le numérique chaque année, et 71% ont l’intention de mener des projets numériques dans les deux prochaines années (+4 points).

De plus, les investissements internet (site web, réseaux sociaux, sites e-commerce) ne sont pas les priorités des TPE et PME, qui préfèrent investir dans des solutions de gestion, de facturation ou de paiement. Presque toutes (90%) disposent d’un outil de gestion, et plus des deux tiers (69%) d’un logiciel de facturation (84% pour les PME de plus de dix salariés). Si 84% des entreprises ont une visibilité en ligne, seules 67% ont un site internet, et elles ne sont que 27% des TPE et PME à proposer la vente en ligne, 58% (+2 points) estimant que cela n’est pas pertinent pour leur activité.

Ces réticences vis-à-vis du numérique s’expliquent aussi par les craintes de piratage de données, évoquées par 48% des entreprises sondées (contre 44% l’an dernier). D’ailleurs, 81% des TPE et PME préfèrent acheter des services auprès de prestataires français, et plus de la moitié (56%) privilégient la proximité géographique, en particulier dans l’industrie et la fabrication artisanale (63%).

Seules 5% des TPE-PME utilisent l’IA

A lire aussi:

Cette année, le baromètre intègre deux nouvelles données. D’une part, la prise en compte de l’impact environnemental des usages numériques. Le message du gouvernement est passé, puisque 42% des sociétés déclarent agir en faveur de la sobriété numérique et 15% prévoient de le faire dans l’année.

D’autre part, l’utilisation de l’intelligence artificielle (IA) et des données. Seules 5% des TPE et PME déclarent utiliser des solutions d’IA (10% dans les services à la personne). En revanche, 11% ont recours à des solutions d’analyse de données (16% dans le commerce).

Cette transformation numérique se professionnalise. Plus d’un tiers (36%) des dirigeants se font conseiller par leurs réseaux professionnels contre 32% l’an dernier. En revanche, seulement 13% font encore appel à leurs réseaux personnels, contre 21% l’an dernier.

Les entreprises peuvent aussi s’appuyer sur le dispositif France Num, et son réseau de partenaires en régions, ainsi que sur les diagnostics numériques menés par les chambres de commerce et d’industrie (CCI) et les chambres des métiers et de l’artisanat (CMA).