Les tensions s’exacerbent entre Booking et la Commission européenne

La transformation numérique du marché des agences de voyages est propice à une concentration du secteur qui a attiré l’attention de Bruxelles. A l’issue d’une enquête approfondie, la Commission européenne a bloqué lundi le projet d’acquisition du groupe suédois ETraveli Group par son rival américain Booking Holdings pour 1,63 milliard d’euros, en considérant que les mesures correctrices prises par ce dernier n’étaient pas suffisantes pour apaiser les inquiétudes concernant sa position dominante dans les systèmes de réservation hôtelière en ligne.

«La combinaison des effets de réseau et de l’inertie des consommateurs signifie que de nombreux consommateurs obtiennent des informations sur la disponibilité des chambres et sur les prix uniquement auprès des agences de voyage en ligne (AVL), et souvent uniquement auprès de Booking», a commenté Didier Reynders lors d’une conférence de presse. Le commissaire européen à la Justice, qui remplace temporairement Margrethe Vestager sur les affaires de concurrence, a souligné que Bruxelles avait interrogé près de 15.000 hôtels pour obtenir leur avis sur cette opération annoncée en novembre 2021.

Une augmentation des prix redoutée

«Dans l’ensemble, les acteurs du marché craignent que l’opération ne renforce la position dominante de Booking sur le marché des AVL hôteliers dans l’Espace économique européen, ne réduise la concurrence et n’entraîne une augmentation des prix pour les hôtels et, éventuellement, pour les consommateurs», a expliqué le responsable européen.

Dans cette région, les services d’AVL dans l’hôtellerie représentent environ 40 milliards d’euros par an. Propriétaire des marques Booking.com, Rentalcars, Priceline ou Agoda, la plateforme cotée sur le Nasdaq a fermement réagi en déclarant qu’elle fera appel du veto de la Commission européenne, alors que cette transaction a déjà été avalisée par les autorités de la concurrence britannique et américaine.

La décision de Bruxelles «se départit non seulement des principes juridiques établis ainsi que de la jurisprudence, mais elle prive les consommateurs d’options de voyage auxquelles ils ont droit», a déclaré Glenn Fogel, directeur général de Booking Holdings. Le groupe a récemment prolongé jusqu’en 2028 l’accord existant avec ETraveli dans la réservation des billets d’avions. Contrôlé par la société de capital-investissement CVC Capital Partners, ETraveli, qui possède notamment les marques Gotogate et Mytrip, a acquis en 2019 le canadien TripStack, éditeur de logiciels de services d’information aux compagnies aériennes.