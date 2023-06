Les télécoms font monter la pression sur une consolidation du secteur

L’antienne de la consolidation dans les télécoms revient. Avec une décision très attendue cette année sur un gros dossier de fusion. La Commission européenne doit rendre cet automne sa décision sur le projet de rapprochement en Espagne entre Orange et l’opérateur local MasMovil, annoncé en juillet dernier, d’une valeur de 18,6 milliards d’euros. Ils sont respectivement numéro deux et numéro quatre du marché des télécoms en Espagne.

Bruxelles a lancé en avril une enquête approfondie sur le projet de fusion entre les deux opérateurs, avec une décision prévue, au plus tôt, le 4 septembre. La Commission passera notamment au crible les conséquences de cette opération en matière de concurrence. Or le régulateur européen pourrait, ces prochains jours, envoyer un avertissement à Orange et MasMovil, avec à la clé un communiqué d’objections, affirmait récemment l’agence Reuters, citant une source proche.

Le processus est classique : Bruxelles lance toujours une phase 2 d’examen sur une opération susceptible de réduire de quatre à trois le nombre d’opérateurs dans un pays. Elle avait aussi procédé ainsi pour le dossier Voo en Belgique, sur lequel Orange a finalement obtenu un feu vert. Donc sur le dossier MasMovil, «on ne peut absolument pas déduire un avertissement», nuance auprès de L’Agefi une source interne chez Orange.



Cas d'école attendu

Mais l’attente de cette décision relance les spéculations. «L’Espagne sera un cas d’école sur la consolidation des télécoms, qui reste un sujet de débat majeur dans le secteur», estime Morgan Stanley, dans une note d’analyse du 19 juin. Si la fusion Orange–Masmovil ne se fait pas, l’espoir des investisseurs pour l’ensemble des opérations similaires en Europe retombera vite», précise à L’Agefi Thomas Coudry, analyste financier chez Brian Garnier.

Difficile de pouvoir anticiper sa décision. Avec le contexte inflationniste, surtout en Espagne, la Commission européenne pourrait craindre une hausse des prix. Dans ce cas de figure, Bruxelles pourrait censurer cette fusion «si elle estime que Masmovil joue le rôle de ‘franc-tireur’ (s’il est un acteur plus petit que les autres sur un marché), ou que les consommateurs hésitent davantage entre Orange et Masmovil qu’avec d’autres acteurs du marché», estime Pierre Zelenko, avocat associé au sein du cabinet Linklaters, spécialisé en droit de la concurrence.

De fait, les deux opérateurs sont des «concurrents proches» dans la péninsule ibérique sur les offres fixes, mobiles et convergentes. La Commission va donc observer ce qu’il se passerait en cas de fusion des deux opérateurs. Elle examinera, d’une part, le risque de hausse des prix et de baisse de la qualité des télécommunications pour les consommateurs, et d’autre part, la possibilité d’une restriction de l’accès des opérateurs virtuels en cas de mariage.

Qui plus est, selon Citigroup, «la nouvelle société deviendrait le plus grand opérateur du marché espagnol, avec une part de marché combinée d’environ 40% dans les services mobiles post-payés et d’environ 43% dans les services fixes». Elle dépasserait ainsi l’opérateur historique Telefonica.

Pour faire pencher la balance, les deux opérateurs ont déjà étudié des propositions à faire à Bruxelles. «Orange et Masmovil ont engagé des discussions informelles avec leur challengers Digi et Avatel», par exemple en vue d’accords sur des accès 5G, indique Morgan Stanley dans sa note.

Le précédent Hutchinson–O2

Une autre décision est très attendue, et pourrait colorer les décisions futures de l’antitrust européen : le résultat du pourvoi devant la Cour de justice de l’Union européenne au Luxembourg, dans l’affaire Hutchinson–O2, attendue le 17 juillet, souligne Pierre Zelenko. En 2016, la Commission avait bloqué le projet de fusion. Les opérateurs ont fait appel devant la CJUE. «Bruxelles compte peut-être sur une décision plus favorable que celle du tribunal ayant annulé sa décision initiale dans cette affaire», poursuit l’avocat.

Derrière ces deux dossiers se profile ensuite le projet de fusion entre les deux «telcos» britanniques, CK Hutchinson et Vodafone UK, officialisé à la mi-juin. La décision des régulateurs est attendue dans 18 mois, au minimum.

Dans ce contexte, certaines voix se font entendre, préconisant une plus grande souplesse dans la régulation antitrust. Si la fusion entre Orange et Masmovil avorte, «ce sera un mauvais coup pour le secteur. L’industrie des télécoms a besoin de consolidation», estime Thomas Coudry. «Sans changement clair des règles de la concurrence, la consolidation du secteur restera très difficile», tranche-t-il.

Même le commissaire européen au Marché intérieur, Thierry Breton, déclarait récemment, au détour d’une interview aux Echos, qu’il faudrait «réfléchir à nos règles de concurrence», alors que «les activités des opérateurs ne sont plus valorisées (…), en raison d’une trop grande fragmentation». «Derrière cela, il y a à mon sens des messages favorables aux fusions locales, avec les mêmes arguments que ceux utilisés par les opérateurs télécoms», estime Thomas Coudry, de Bryan Garnier. Pour autant, «la direction générale de la concurrence de la Commission est très respectée, et peu influencée par les pressions politiques », rappelle un avocat.

