Les rémunérations chez Stellantis feront encore débat lors de l’assemblée générale

Jeudi, Stellantis réunit ses actionnaires à Amsterdam. Le constructeur automobile issu de la fusion en 2021 de PSA et de Fiat Chrysler (FCA) ouvre le bal des assemblées générales 2023.

Au programme, le sujet qui fâche : les rémunérations. A commencer par celle du directeur général, Carlos Tavares. Il a perçu au titre de 2022 un montant global de 23,5 millions d’euros, dont 2 millions de fixe, 7,5 millions de variable annuel, et 11,6 millions de variable de long terme (LTI). Proxinvest, filiale de Glass Lewis, rappelle que le variable annuel pèse près de quatre fois le fixe alors que l’agence de conseil en vote recommande un plafond de 150%, même si «les excellents résultats financiers 2022 semblent justifier le taux de réalisation du bonus annuel» de 374% du fixe, pour une cible de 200% et un plafond de 400%. Déjà l’an dernier, ce bonus annuel était le plus élevé du SBF 120, rappelle Proxinvest.

La rémunération totale 2022, recalculée par le cabinet de conseil, à 19,6 millions d’euros en prenant les montants attribués, représente environ quatre fois la rémunération médiane totale des dirigeants du CAC 40 et celle du secteur Automobiles & Components du MSCI Europe et presque six fois la rémunération médiane totale des sociétés néerlandaises du MSCI Europe. Aussi, Proxinvest recommande de voter contre le rapport 2022 sur les rémunérations (résolution 2c). D’autant que ce rapport comprend aussi la rémunération du président, John Elkann, de 5,9 millions d’euros, dont 3,8 millions de LTI. «Il s’agit d’une rémunération beaucoup trop importante pour le simple représentant d’une famille et il serait de meilleure gouvernance de nommer un président indépendant au conseil», note Proxinvest.

Dans son programme de veille sur le SBF 120, l’AFG rappelle que le versement d’actions gratuites sans critères de performance est contraire à ses préconisations.

En revanche, ISS soutient cette résolution, le rapport étant conforme aux pratiques de marché. Toutefois, le proxy émet plusieurs réserves, soulignant notamment que 25% du plan LTI n’est pas soumis à performance et le manque de détails sur la réalisation des critères extra-financiers.

Package de départ de 51 millions d’euros

ISS comme Proxinvest recommandent de voter contre le package de départ, prévu avant la fusion, de Mike Manley, ancien directeur général de FCA (résolution 2d). Les deux proxys soulignent le montant très élevé (51 millions d’euros) et fustigent l’acquisition accélérée de ses plans de rémunération de long terme (LTI). Pour sa part, l’AFG recommande l’annulation des options et des actions gratuites en cas de départ de l’entreprise.

Même si ces résolutions sur les rémunérations ex-post sont purement consultatives aux Pays-Bas, le constructeur reste à l’écoute. L’an dernier, le rapport sur les rémunérations avait enregistré plus de 52% d’opposition, après le scandale du package de Carlos Tavares, évalué à 66 millions d’euros par Phitrust.

Aussi, Stellantis a tenu compte de l’avis des actionnaires en adaptant sa politique de rémunération. Dans sa résolution 5, le constructeur prévoit notamment des conditions de performance pour 100% de la rémunération de long terme à partir de 2023 et améliore la transparence. De plus, le critère du total shareholder return (TSR) ne permettra plus l‘attribution de LTI s’il est inférieur à la médiane du panel. Aussi, ISS et Proxinvest soutiennent cette résolution.

Des proxys contre la nomination de Benoît Ribadeau-Dumas

Par ailleurs, à la différence d’ISS, Proxinvest recommande de ne pas voter le quitus (résolution 2g) au conseil, y voyant une «opportunité de dénoncer le choix d’avoir domicilié la nouvelle entité aux Pays-Bas [où] les droits des actionnaires y sont moins favorables qu’en France avec par exemple des conditions plus difficiles pour déposer une résolution, l’absence de vote sur les conventions réglementées et un contrôle moins strict des rémunérations des dirigeants ».

La nomination au conseil de Benoît Ribadeau-Dumas – associé chez Exor, la holding de la famille Agnelli – en remplacement d’Andrea Agnelli ne fait pas non plus l’unanimité. ISS et Proxinvest recommandent de s’y opposer. Avec ce nouveau membre, le conseil ne compterait que 27% de femmes, note ISS. La société s’est fixé un objectif de 40% à horizon 2025. Proxinvest invoque pour sa part, le manque d’indépendance du conseil, et relève que le premier actionnaire est déjà représenté au conseil par son président, John Elkann. De son côté, l’AFG demande plus de 50% de membres libres d’intérêts dans les sociétés contrôlées, alors qu’ils ne seront que 44%. Le premier actionnaire, Exor, détient 14% du capital, devant la famille Peugeot (7%) et Bpifrance (6%).