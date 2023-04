Les relèvements statutaires d’âge des dirigeants s’analysent au cas par cas

Dans la multitude des résolutions présentées au vote des assemblées générales (AG) peuvent figurer des modifications des statuts. Résolution relevant de l’assemblée extraordinaire et nécessitant une approbation d’au-moins les deux tiers des droits de vote présents ou représentés.

Près d’une quinzaine de sociétés étaient concernées en 2022, dont Air Liquide, Altamir, Danone, Exel Industries, Innate Pharma, Ispen, L’Oréal, LVMH, M6, Orange, Scor, Soitec et Vallourec. Des résolutions adoptées à plus de 80%, et même souvent à plus de 95%. Cette année encore, au moins cinq sociétés proposent de relever l’âge limite pour exercer les fonctions de président et/ou de directeur général.

Notamment dans les banques. Lors de son AG du 23 mai, Société générale proposera de relever la limite d’âge du président du conseil de 70 à 74 ans. Agé de 66 ans, Lorenzo Bini Smaghi, président depuis 2015 n’est pas concerné. Conformément au code Afep-Medef, il perdra sa qualité d’indépendant en 2026 à l’issue de son troisième mandat de quatre ans, et devrait donc quitter la présidence. En relevant l’âge, la société veut se donner la possibilité d’ouvrir le champ des profils de candidats, pour pouvoir le conserver si besoin deux mandats consécutifs, explique un porte-parole de la banque à L’Agefi.

Une semaine plus tôt, le 16 mai, les actionnaires de BNP Paribas seront invités à porter l’âge butoir du président de 72 à 75 ans, avec prolongation possible d’un an à la demande du conseil. Le président Jean Lemierre, qui aura 73 ans en juin, demande un renouvellement de son mandat pour trois ans. De quoi permettre de conserver un duo qui fonctionne bien avec le directeur général, Jean-Laurent Bonnafé. D’aucuns se félicitent de cette stabilité essentielle dans un écosystème bancaire particulièrement secoué aujourd’hui.

Accompagner le maintien ou l’arrivée du dirigeant

Du côté du secteur industriel, Rexel proposera le 20 avril de relever la limite d’âge du président de 68 à 72 ans. Le président Ian Meakins, qui aura 67 ans en août prochain est candidat cette année pour un nouveau mandat de 4 ans. Le 18 avril, Elior compte faire voter le rehaussement du plafond de 70 à 80 ans du président, du directeur général et des directeurs généraux délégués. Daniel Derichebourg, âgé de 70 ans, est candidat comme administrateur pour une durée de quatre ans d’Elior. Par la suite, le conseil d’administration devrait le nommer PDG, rappelle la société.

Également le 20 avril, Christian Dior relèvera le seuil de 75 à 80 ans pour le président. Bernard Arnault, âgé de 74 ans, est candidat à un renouvellement de son mandat pour trois ans. Une suite logique au relèvement 75 à 80 ans pour le directeur général de LVMH l’an dernier. La modification avait été approuvée à 81,6%.

En fonction des statuts, le mandat s’arrête à la date anniversaire du dirigeant, ou à la fin de l’année suivant son anniversaire, ou à l’issue de la prochaine assemblée générale, ou après l’AG statuant sur les comptes de l’exercice où l’âge limite aura été atteint. Ce qui permet alors de grappiller quelques mois supplémentaires.

Ces résolutions sont appréciées au cas par cas par les investisseurs. Pour Allianz Global Advisors, « il ne saurait être question de discrimination sur la base de l’âge. Nous devons apprécier la contribution de l’administrateur et tout particulièrement du président du conseil d’administration à l’entreprise, au bon fonctionnement du conseil d’administration et à sa capacité à accompagner mais aussi à challenger l’équipe dirigeante face aux nombreux défis auxquels l’entreprise est confrontée », explique Marie-Sybille Connan, senior stewardship analyst chez AllianzGI.

Le pragmatisme est préféré au respect de la conformité

L’AFG ne propose pas de recommandations. «Le pragmatisme fait loi, confie Valentine Bonnet, directrice gouvernement d’entreprise et conformité à l’AFG. Dans certains cas, face à des enjeux cruciaux, maintenir un dirigeant qui a fait ses preuves peut s’avérer utile pour l’entreprise». Le duo président/directeur général doit aussi fonctionner en bonne harmonie. «Si l’on change l’un des deux, un déséquilibre de management peut se créer», poursuit Valentine Bonnet.

Du côté des agences de conseil en vote, ISS recommande, pour l’Europe occidentale, de voter contre l’introduction d’un âge obligatoire de départ à la retraite pour les administrateurs. Aussi, «nous acceptons normalement les demandes de relèvement de l’âge limite du président et/ou du directeur général, sauf si nous constatons un problème spécifique lié au président et/ou directeur général que nous ne pourrions exprimer sur une autre résolution», explique Cédric Lavérie, responsable de la recherche sur la gouvernance française chez ISS.

Dans sa politique de vote, Proxinvest recommande que la limite d’âge fixée dans les statuts «n’excède pas 65 ans pour le directeur général et 75 ans pour le président du conseil et que le processus de succession soit présenté au marché au moins deux ans avant l’atteinte de ces limites d’âge».

Le pragmatisme «doit l’emporter sur les pures règles de conformité, confie Caroline Ruellan, présidente de SONJ Conseil. Avant de repousser l’âge limite d’un dirigeant, le conseil doit s’interroger sur sa nécessité et se demander si ce départ va déstabiliser ou non l’entreprise. Sa seule boussole reste l’intérêt de la société. Ces prolongations se mesurent aussi à l’aune des plans de succession des dirigeants, que ce soit en cas d’empêchement ou sur le long terme.»

La décision appartient au conseil et non au dirigeant

Avant de procéder au vote, «nous engageons donc un dialogue avec la société pour comprendre les motivations de ce changement statutaire, dans quel contexte est-il réalisé et pour quelle durée, précise Marie-Sybille Connan. Mais plus que cela, nous souhaitons savoir quel est le plan B de la société en cas de rejet et nous revenons au sujet qui nous semble tout aussi crucial, celui des plans de succession pour les dirigeants de l’entreprise.»

Attention à l’utilisation de ce levier d’âge ! «Nous sommes attachés au principe de dissociation des rôles de directeur général et de président du conseil et donc vigilants sur le fait que ces allongements ne soient pas un prétexte à une future recombinaison des rôles», prévient Marie-Sybille Connan. Avant tout, «la décision appartient au conseil d’administration, ajoute Valentine Bonnet. C’est à lui de proposer le relèvement de la limite d’âge pour prolonger le mandat et non au dirigeant concerné de le demander».

Les conseils ont aussi la capacité de faire le mouvement inverse ! L’an dernier, ESI Group a fait voter à près de 90% la réduction de la limite d’âge de son président de 80 à 75 ans, et de son directeur général de 75 à 65 ans. De quoi donner des idées à certains groupes…