Les projecteurs se braquent sur TF1 après le ton décevant de M6

Malgré l'échec de leur mariage, les deux grands groupes audiovisuels français M6 et TF1 partagent le pire. Mardi, l’action M6 perd 1,7% à 15,24 euros, les investisseurs s’inquiétant pour les revenus publicitaires passés et à venir de l’entreprise présidée par Nicolas de Tavernost.

Au premier trimestre, M6 a vu le chiffre d’affaires publicitaire de ses chaînes de télévision françaises diminuer de 2,4% sur un an, à comparer à un repli de 2% attendu par Oddo BHF. «Compte tenu du contexte économique et social actuel», le marché publicitaire pour la télévision va rester «incertain» au deuxième trimestre, a également prévenu M6 dans un communiqué. Citi anticipe un recul de 5% des revenus publicitaires des chaînes de télévision du groupe sur cette période.

Les performances affichées par M6 et ses perspectives concernant le marché publicitaire suscitent à juste titre l’inquiétude du marché. L’an passé, les recettes publicitaires liées aux activités télévisuelles ont représenté 68,2% du chiffre d’affaires de M6 et 66,5% de celui de son concurrent TF1.

D’ailleurs, les investisseurs zappent aussi le titre de la filiale de Bouygues, qui perd 1,3% mardi, à 8,06 euros, à l’approche de sa propre publication financière trimestrielle, attendue jeudi après la clôture de la Bourse de Paris. «Après les commentaires de M6, cet événement sera particulièrement scruté par le marché», assure un analyste basé à Londres.

Grèves et pressions macroéconomiques

Pour JPMorgan, les revenus publicitaires de TF1 devraient également avoir souffert depuis janvier, dans un contexte marqué par des pressions d’ordre macroéconomique, le mouvement de grève contre la réforme des retraites et des retards dans les négociations de certaines campagnes. La banque d’affaires américaine estime que TF1 devrait publier des revenus publicitaires en baisse de 9% au titre des trois premiers mois de l’année pour ses différents canaux de télévision. Le repli est attendu à 8% par les analystes de Barclays.

L’ensemble de ces prévisions promettent un premier semestre difficile pour M6 et TF1 tant sur le plan des résultats qu’en matière de performance boursière. Selon la plupart des analystes, les deux groupes audiovisuels membres de l’indice SBF 120 pourront compter sur un seul événement télévisuel majeur pour dynamiser leur inventaire publicitaire cette année : la Coupe du monde de rugby. La compétition, qui se déroulera en septembre et octobre prochains, sera diffusée par TF1 (20 matches dont les principales affiches), M6 (18 matches) et France Télévisions (10 matches).

«La dépendance de M6 et de TF1 à ces facteurs exogènes ne fait que renforcer l’urgence pour ces deux fleurons nationaux à faire migrer leur audience traditionnelle vers des plateformes de vidéo à la demande afin de vendre de la publicité ciblée, à plus forte valeur ajoutée et donc plus rentable», observe un gérant.