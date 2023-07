Les offres de reprise de Casino seront améliorées dans les prochains jours

EPGC-Fimalac et 3F vont remettre leur offre définitive de reprise de Casino dans les tout prochains jours aux dirigeants du distributeur en difficulté et aux conciliateurs, ont indiqué des sources proches du dossier à l’agence Agefi-Dow Jones.

A la suite de l’ouverture le 25 mai d’une procédure de conciliation avec ses créanciers, Casino a réceptionné la semaine dernière deux offres visant à renforcer ses fonds propres. La première émane d’un groupement constitué d’EP Global Commerce a.s. (EPGC), une société du milliardaire tchèque Daniel Kretinsky, et de Fimalac, et la seconde a été déposée par 3F, le véhicule d’investissement des hommes d’affaires Xavier Niel, Matthieu Pigasse et Moez-Alexandre Zouari.

Des offres à peaufiner

La validité des offres des deux candidats à la reprise de Casino court jusqu'à minuit ce mercredi. «D’ici mercredi soir ou jeudi matin, toutes les parties vont s’entendre pour fixer une date butoir pour la remise de leur offre de reprise finale», a indiqué une personne proche du dossier. «EPGC-Fimalac et 3F déposeront à coup sûr leur offre de reprise finale auprès du groupe et des conciliateurs dans les tout prochains jours», assure cette même source.

EPGC-Fimalac et 3F ont présenté mardi leur projet industriel pour Casino au Comité interministériel de restructuration industrielle lors d’une réunion organisée au ministère de l’Economie, en présence des conciliateurs et de quelques dirigeants du distributeur. Jean-Charles Naouri, le PDG de Casino, n'était pas présent lors de cette réunion, selon des personnes proches du dossier. Le groupe était représenté par Julien Lagubeau, son directeur général adjoint responsable des opérations, et par David Lubek, son directeur financier, ont-elles précisé.

A lire aussi:

A la suite de cette réunion à Bercy, «les deux candidats à la reprise de Casino vont avoir quelques jours pour peaufiner leur offre», a souligné une autre personne au fait des négociations en cours. «EPGC-Fimalac va notamment devoir améliorer la qualité de son plan industriel pour Casino, tandis que 3F est attendu sur sa capacité à renforcer le volet financier de son offre», a poursuivi cette source.

Le temps presse

EPGC-Fimalac, 3F et les créanciers de Casino espèrent tous parvenir rapidement à un accord sur la restructuration du distributeur car le temps affaiblit sa situation financière. Selon les derniers éléments publiés par la société et diverses estimations d’analystes, Casino consommerait une centaine de millions d’euros de trésorerie chaque mois.

En s’appuyant sur le contenu des deux offres finales de reprise de Casino, ses dirigeants construiront leur propre plan de restructuration de la société, avant de le soumettre au vote de son conseil d’administration le 27 juillet prochain au plus tard. «Rien ne dit que EPGC-Fimalac et 3F, qui apparaissent comme des concurrents à ce jour, ne deviendront pas d’ici deux semaines des partenaires artisans du sauvetage de Casino», souligne un banquier impliqué dans les discussions.

A la Bourse de Paris, l’action Casino bondissait de 9,7% lundi à 11h30, à 3,29 euros.