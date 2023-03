Les investisseurs américains continuent de plébisciter la France

Les chefs d’entreprise américains ne voient pas seulement la France comme un pays au climat tempéré et agréable à vivre. La dernière étude annuelle de la Chambre de commerce américaine en France (AmCham) élaborée par Bain & Company montre qu’ils ont aussi, en majorité, toujours confiance dans le potentiel du pays. Les dirigeants des maisons mères des 135 sociétés américaines interrogées installées sur le territoire sont 58% à avoir une bonne ou très bonne perception de la France comparée à d’autres destinations d’investissement. Ce pourcentage est moins haut qu’en 2021, où ils étaient 63%, mais il reste élevé. « Il y a un socle très important d’entreprises américaines qui pensent que la France a toutes les cartes en main pour demeurer durablement attractive », a déclaré Marc-André Kamel, associé senior chez Bain & Company et vice-président de l’AmCham France lors de la présentation de cette étude.

Outre la qualité de vie et l’environnement culturel, qui restent des points forts pour plus de 80% des personnes interrogées, le pays se démarque aussi par la qualité de ses infrastructures (pour 63%), sa capacité d’innovation et de recherche (62%) ou encore la qualification de sa main d’œuvre (52%).

Faiblesses conjoncturelles et structurelles

Tout n’est cependant pas rose dans l’étude dévoilée par l’AmCham. Les chefs d’entreprises américains estiment que les critères les plus importants pour investir dans un pays sont le contexte économique, le climat social - aujourd’hui perturbé en pleine réforme des retraites - ou le coût de la main d’œuvre. Or, la France reste à la traîne sur ces points comparativement aux autres pays européens. Ainsi, 22% des personnes interrogées pensent que l’évolution du contexte économique en France pour leur secteur d’activité dans les 2-3 ans à venir sera favorable, alors qu’ils étaient… 74% à le penser en 2021. L’un des principaux freins demeure le coût global de la main-d’œuvre, pour lequel 77% des dirigeants interrogés estiment qu’il constitue l’un des points faibles de l’Hexagone par rapport aux autres pays européens.

La concurrence est donc rude. L’Allemagne se démarque par exemple pour son contexte économique perçu plus positivement et par sa main-d’oeuvre hautement qualifiée, tandis que l’Irlande séduit par sa fiscalité avantageuse pour les entreprises. Même pour la qualité de vie, la France se fait distancer : la dolce vita italienne, le soleil d’Espagne ou la tranquillité suisse occupent les premières places. Mais les rédacteurs de l’étude l’assurent, ce dernier critère reste subsidiaire.