Les holdings de Casino repoussent les échéances en se plaçant sous mandat ad hoc

Une nouvelle fois, Rallye tente de repousser les échéances de remboursement. Au lendemain de l’annonce d’un possible changement de contrôle de Casino, à la suite de la proposition de l’homme d’affaires tchèque Daniel Kretinsky d’injecter 750 millions d’euros au capital du distributeur, sa société mère Rallye et ses holdings de tête, Foncière Euris, Finatis et Euris se sont placées sous le régime protecteur du mandat ad hoc. Ces sociétés sont déjà sous plans de sauvegarde.

Le 22 mars dernier, à l’annonce des résultats 2022 de Casino, Rallye considérait «accru» le facteur de risque lié à la mise en œuvre des plans de sauvegarde, rappelant que ces plans dépendent principalement de la capacité de Casino à distribuer des dividendes suffisants. Rallye et ses sociétés mères indiquaient alors qu’elles allaient se rapprocher de leurs créanciers afin d’examiner les possibilités et les modalités éventuelles d’aménagement de leurs plans de sauvegarde.

Casino a également annoncé en début de semaine le lancement d’une consultation des porteurs de certains emprunts obligataires, en vue d’obtenir la nomination de conciliateurs. Or, l’ouverture d’une procédure de conciliation par Casino constituerait un cas de défaut des dettes de Rallye sécurisées par des titres de Casino placés en fiducie-sûreté et au titre des accords dérivés conclus par Foncière Euris et Euris.

Aussi, Rallye, Foncière Euris, Finatis et Euris ont sollicité et obtenu ce jour du président du Tribunal de Commerce de Paris l’ouverture de procédures de mandat ad hoc à leur bénéfice sous l’égide de la SELAFA MJA (Valérie Leloup-Thomas) et de la SELARL Fides (Bernard Corre), pour une durée de trois mois, renouvelable.

S’offrir du temps

L’objectif est de solliciter, sous l’égide des mandataires ad hoc, des créanciers concernés des aménagements ou des renonciations aux cas de défaut qui pourraient, le cas échéant, survenir au titre des dettes. Mais aussi de poursuivre l’examen avec les créanciers des possibilités éventuelles d’aménagement de leur plan, en fonction des décisions prises par Casino à la suite de la consultation de ses porteurs obligataires. Seront aussi analysées les conséquences de ces décisions sur les plans de sauvegarde des holdings de Casino.

Fin 2022, Rallye affichait une dette financière nette de 2,8 milliards d’euros, pour des capitaux propres négatifs de 601 millions. Rallye capitalise 80 millions d’euros en Bourse.