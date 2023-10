Les frictions persistent entre EDF et l’Etat sur la future régulation du nucléaire

Le cadre réglementaire du marché français de l’électricité sera bouleversé par la suppression de l’Arenh (accès régulé à l’électricité nucléaire historique) à la fin de l’année 2025. Mis en place depuis le 1er janvier 2011, ce dispositif permet aux consommateurs de bénéficier, quel que soit leur fournisseur, des coûts de production stables et modérés du parc nucléaire historique. Pour cela, les fournisseurs alternatifs achètent au prix de 42 euros par mégawattheure (MWh) l’électricité produite par les centrales nucléaires historiques d’EDF qui étaient en service à fin 2010. Pour l’année 2023, le volume global maximal d’électricité nucléaire historique pouvant être cédé par EDF ne peut excéder 120 térawattheures (TWh), hors pertes des gestionnaires de réseaux.

Le ministère de la Transition énergétique, qui souhaitait y voir plus clair sur le coût du nucléaire avant de fixer les tarifs post-2025, a publié le mois dernier un rapport qui lui a été remis par la Commission de régulation de l’énergie (CRE). L’agence a calculé un coût complet qui s’inscrit dans la stricte continuité méthodologique de ses précédentes analyses, ainsi qu’un coût comptable de production, socle minimal qui tient compte de certaines obligations supplémentaires supportées par EDF. Pour la période 2026-2030, «le coût complet ressort à 60,7 euros/MWh et le coût comptable à 57,8 euros/MWh», indique le rapport. Pour les cinq années suivantes, ces coûts descendent à respectivement 59,1 euros/MWh et 56,5 euros/MWh, puis à respectivement 57,3 euros/MWh et 54,9 euros/MWh entre 2036 et 2040.

Ces projections reposent sur une hypothèse de production du parc nucléaire existant (incluant Flamanville 3) de l’ordre de 360 TWh sur la période 2026-2030 et une durée de vie de ce parc prolongée à 60 ans. Les calculs de la CRE ne couvrent cependant pas les besoins relatifs au financement du développement de nouveaux réacteurs. L’agence a également retenu pour cette évaluation un prix de vente garanti s’appliquant à la totalité de la production du parc nucléaire existant, conformément au projet de réforme du marché électrique européen présenté en mars dernier par la Commission européenne. Le coût moyen pondéré «pourrait faire l’objet d’une réévaluation à la hausse dans d’autres cadres régulatoires exposant davantage EDF aux risques du marché», souligne le rapport.

EDF a de son côté fait état d’un coût de production de 74,80 euros/MWh pour la période 2026-2030, de 73,90 euros/MWh entre 2031 et 2035 puis de 69,90 euros/MWh à l’horizon 2040, niveaux bien supérieurs aux valeurs calculées par la CRE. Quelles que soient les méthodes retenues, ces coûts de production dépassent le prix auquel le groupe doit vendre l’électricité à ses concurrents dans le cadre de l’Arenh. Le rapport de l’agence jette par ailleurs une nouvelle ombre sur la compétitivité de l’énergie nucléaire française à moyen terme par rapport aux sources renouvelables. Dans un document publié en 2021, RTE, gestionnaire du réseau à haute tension et filiale d’EDF, estimait que les coûts de production de l’éolien terrestre seront compris entre 30 euros et 60 euros/MWh à l’horizon 2030, à comparer à une fourchette de 40 à 60 euros pour l’éolien en mer posé, de 60 euros à 80 euros pour l’éolien flottant et à un coût de seulement 35 euros/MWh pour le photovoltaïque terrestre.

Paris devra aussi s’accorder avec Bruxelles

La CRE souligne que les coûts de production calculés «ne peuvent être assimilés à des hypothèses de prix de l’électricité pour les consommateurs finaux dans le cadre d’une régulation du nucléaire», sujet sur lequel le gouvernement présentera prochainement les options retenues, son objectif étant d’y parvenir avant la fin de cette année. Dans l’intervalle, la régulation des prix de vente de l’électricité nucléaire oppose toujours EDF à l’Etat français devenu son unique actionnaire. Alors que Paris, qui devra également se mettre d’accord avec Bruxelles sur le futur cadre réglementaire, souhaite réduire au minimum l’augmentation de la facture énergétique des ménages français, l’objectif de l’énergéticien est d’accroître sa marge de manœuvre en vue de rentabiliser la prolongation du parc nucléaire existant et de stabiliser le modèle économique des nouvelles centrales.

«Les investissements futurs d’EDF pourraient dépasser 20 milliards d’euros par an» a déclaré jeudi dernier Agnes Pannier-Runacher, ministre de la Transition énergétique, lors d’une conférence tenue au siège l’OCDE à Paris. La construction de nouveaux réacteurs, qui coûterait environ 3 milliards d’euros par an, «n’est pas un défi financier, c’est un défi industriel», a jugé la ministre, ajoutant que les schémas de financement envisagés - tels que des ‘contrats pour différence’ ou des systèmes de bases d’actifs régulés - étaient similaires à ceux qui existent déjà dans d’autres pays. La mise en place éventuelle d’un plafond de prix sur la vente d’une partie de l’énergie nucléaire produite par EDF à un niveau proche de ses coûts de production est néanmoins fortement combattue par le groupe français.