Les fournisseurs d’énergie britanniques renoueront avec les bénéfices en 2023

Les fournisseurs britanniques de gaz et d’électricité doivent impérativement tirer les leçons de la crise qui a frappé le secteur. Dans une lettre ouverte adressée à l’ensemble de ces acteurs, le régulateur sectoriel (Ofgem) a prévenu, mardi, qu’il n’hésiterait pas à sanctionner ceux qui négligent leur solidité bilancielle. Contrairement à l’Allemagne, où plusieurs utilities ont été déstabilisées à partir de 2021, les difficultés de leurs homologues britanniques remontent à 2018, ce qui a entraîné cinq années consécutives de pertes cumulées et la faillite d’une trentaine d’intervenants. Certains énergéticiens intégrés, comme Centrica, ont toutefois mieux tiré leur épingle du jeu.

Grâce à la baisse des prix de gros de l’énergie et à la réforme de la formule de plafonnement des tarifs (price cap), «les fournisseurs d’énergie renoueront vraisemblablement avec les bénéfices cette année et pourront ainsi recouvrer une partie des pertes subies ces dernières années», a estimé Jonathan Brearley, le directeur général de l’Ofgem. Si un niveau raisonnable de profit est indispensable pour garantir la pérennité de leur activité, il entend empêcher un retour à des pratiques antérieures jugées malsaines. «Il est important que les fournisseurs encore sous-capitalisés utilisent les bénéfices qu’ils dégageront pour améliorer leur structure financière plutôt que de procéder à la distribution de dividendes», a-t-il souligné.

Un marché désormais plus concentré

Rappelant que des changements réglementaires majeurs ont été apportés pour remédier aux dysfonctionnements du secteur, l’Ofgem souhaite que les fournisseurs soient dorénavant en mesure d’absorber des pertes potentielles grâce à une évaluation régulière des risques financiers auxquels ils s’exposent, en fonction de différents scénarios d’évolution du marché de l’énergie. Alors que le secteur est en phase de redressement sur un marché plus concentré, «nous réfléchissons à la possibilité de demander aux fournisseurs de publier l’ensemble de leurs tarifs, dans un souci de transparence complète envers leurs clients et les autres intervenants», indique l’Ofgem.

Sa lettre dévoile d’autres mesures envisagées, notamment la mise en place d’un cadre réglementaire amendé pour les consommateurs à forte vulnérabilité financière. L’objectif est de les aider de la manière la plus efficace possible en cas de difficultés rencontrées pour le paiement de leur facture énergétique durant l’hiver prochain. Selon une enquête menée par le régulateur au quatrième trimestre 2022, les deux tiers des personnes interrogées ont estimé que le service à la clientèle s’était dégradé durant les quatre dernières années.



Une surveillance accrue du régulateur

L’Ofgem veillera à ce que tous les fournisseurs répercutent la baisse des prix de l’énergie aux consommateurs finaux et passera en revue la formule de plafonnement des tarifs pour être sûr que celle-ci reflète bien les coûts encourus par ces entreprises. «Nous espérons que les fournisseurs respecteront leurs obligations vis-à-vis des projets du gouvernement, comme le déploiement des compteurs intelligents ou l’isolation des logements, et nous prendrons des mesures vigoureuses contre ceux qui n’atteindront pas les objectifs fixés», conclut le régulateur, précisant que ces objectifs ambitieux sont indispensables à la réussite de la transition énergétique du pays.

«Le prochain hiver pourrait être encore difficile et nous souhaitons que l’Ofgem maintienne le plafonnement des tarifs aussi bas que possible pour protéger les consommateurs, en résistant aux pressions en faveur d’un relèvement», a réagi Greg Jackson, fondateur et directeur général d’Octopus Energy. Pour Simon Oscroft, cofondateur de So Energy, le régime actuel de plafonnement des tarifs «est trop complexe et rigide, ce qui fait que les fournisseurs qui restent sur le marché ont du mal à proposer des prix compétitifs dans la durée».