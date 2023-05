Les Etats-Unis tentent de bloquer l’acquisition d’Horizon Therapeutics par Amgen

La Commission fédérale du commerce (FTC) s’est opposée mardi à l’acquisition d’Horizon Therapeutics par Amgen pour 27,8 milliards de dollars (25,5 milliards d’euros), une décision qui confirme la réticence des autorités réglementaires américaines face aux grandes fusions dans l’industrie pharmaceutique. Alors que la FTC a saisi la justice pour tenter d’empêcher la finalisation de l’opération, un juge fédéral devra se prononcer sur la légalité de la fusion annoncée en décembre 2022.

En mars 2021, la FTC avait prévenu qu’elle examinerait de près les fusions dans le secteur et avait annoncé la création d’un groupe de travail multilatéral avec le département de la Justice (DoJ) ainsi qu’avec les services de la concurrence canadiens, britanniques et européens. Les autorités américaines ont également lancé une vaste enquête sur CVS Caremark, Express Scripts et d’autres gestionnaires d’assurances santé afin d'évaluer les effets de leur politique sur le prix et l’accessibilité des médicaments.

Une crainte purement spéculative, selon Amgen

L’action Amgen reculait de 0,9% en séance, tandis que le titre Horizon Therapeutics dévissait de 15%. Selon la FTC, cette acquisition permettait de consolider la position de monopole des traitements d’Horizon contre les troubles oculaires et la goutte. L’agence «n’hésitera pas à contester les fusions qui permettent aux conglomérats pharmaceutiques de renforcer leurs monopoles aux dépens des consommateurs et de la libre concurrence», a déclaré l’une des responsables de la FTC, Holly Vedova.

Amgen s’est dit déçu de cette décision en estimant que l’opération ne freinerait pas la concurrence, ajoutant qu’il travaillerait avec le tribunal dans l’espoir de pouvoir boucler cette acquisition d’ici à la fin de l’année. Le groupe biopharmaceutique a fait valoir que les traitements d’Horizon et les siens ne se recoupaient pas car ils ciblaient des maladies et des catégories de patients différentes. La crainte exprimée par la FTC d’une combinaison de ces différents traitements à l’avenir est «purement spéculative» et ne tient pas compte de la réalité des soins médicaux, selon Amgen. Le chiffre d’affaires réalisé l’an dernier par Horizon s’élevait à 3,6 milliards de dollars et il pourrait atteindre 5,3 milliards de dollars en 2026, selon le consensus FactSet.