Les distributeurs britanniques poursuivent leurs baisses de prix

Coup de pouce de rentrée des distributeurs britanniques. Face à une inflation toujours très élevée au Royaume-Uni, avec une hausse des prix alimentaires de 14,9% en juillet, après avoir touché un pic de 19,2% en mars, plusieurs distributeurs viennent d’annoncer de nouvelles baisses de prix.

Dernier en date, le supermarché Asda a annoncé un investissement de 23 millions de livres sterling (27 millions d’euros) pour baisser les prix de 425 produits de marque et de marque propre, «dans le cadre de son soutien continu aux familles touchées par la crise du coût de la vie». Cet investissement correspond à une baisse moyenne de 11% des prix des produits les plus populaires, comme les couches, le lait infantile, le pain, le fromage, les céréales, les pâtes ou encore les saucisses et le poulet. Asda avait déjà investi 13 millions de livres en juillet afin de réduire les prix de plus de 200 produits de marque propre de 9% en moyenne.

Asda rappelle que le revenu disponible des ménages est en baisse de plus de 100 livres (117 euros) par mois pour le ménage moyen par rapport à juillet 2021.

A lire aussi:

Mercredi, le distributeur en ligne Ocado Retail, détenu à parité par Ocado Group et Marks & Spencer, avait annoncé des baisses de prix sur 200 articles supplémentaires, pour une réduction moyenne de 8%, après avoir déjà réduit les prix de 100 références en juin.

Le deuxième plus grand acteur britannique, Sainsbury’s, a également récemment ajouté 40 produits à sa campagne Aldi Price Match de réductions de prix, la portant 400 références. Il a aussi étendu son programme de fidélité Nectar Prices au surgelé.

Le numéro un britannique du secteur, Tesco, avait annoncé en juin des réductions de prix sur plus de 500 articles essentiels, pour une baisse moyenne de 13%.