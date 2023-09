Les Big Tech fourmillent de projets dans l’IA générative

Mercredi 20 septembre, Amazon a frappé fort en annonçant l’intégration d’une IA générative au sein d’Alexa. Ce qui représente un saut technologique pour son assistant vocal, qui était déjà capable d’interagir avec les humains en langage naturel.

Grâce à l’IA générative, Alexa devrait proposer des services vocaux plus élaborés, comme composer un message à envoyer à un contact ou une recette en fonction des ingrédients dont dispose l’utilisateur, le tout sur simple commande vocale, a-t-il annoncé lors d’une présentation au campus de la société à Arlington (Virginie).

Une version anglophone d’Alexa AI sera disponible en option sur tous les appareils d’Amazon (comme les enceintes connectées Echo) aux États-Unis ces prochains mois. Dave Limp, directeur produit d’Amazon, a fait une démonstration sur une future fonctionnalité, baptisée Let’s Chat, conçue pour gérer une conversation.

Le géant du e-commerce tient à montrer qu’Alexa peut rivaliser avec les chatbots d’OpenAI et de Google, et peut lui aussi mimer des conversations de type humain avec les utilisateurs. «Par exemple, vous pourriez dire ‘Alexa, tous les matins à 8 heures, allume la cafetière, ouvre les stores, tamise les lumières dans le bureau et diffuse les infos du matin’, et voilà, cela crée une routine», a détaillé Dave Limp devant la presse.

Amazon entre ainsi réellement dans la course à l’IA générative. Même s’il avait discrètement présenté, en avril dernier, une suite de technologies permettant aux entreprises de développer leurs propres chatbots.

Les Big Tech sont tous lancés dans cette bataille, dominée par ChatGP (OpenAI), Google avec Bard, et Microsoft, qui pourrait changer la donne. En rajoutant cette couche technologique d’IA, ils offrent une évolution majeure à leurs assistants vocaux, qui ont peu évolué ces dernières années.



Monétisation de l’IA

Le lendemain, lors d’un événement, Microsoft dévoilait à son tour ses dernières avancées en matière d’IA. La société a affirmé que son assistant IA pour Windows sera déployé à partir du mardi 26 septembre. Son intelligence artificielle génératrice d’images DALL-E va également être intégrée dans le moteur de recherche Bing, Et sa suite logicielle Microsoft 365 Copilot sera commercialisée auprès des entreprises à partir du 1ᵉʳ novembre. L’ex-suite Office intégrera l’agent conversationnel ChatGPT, édité par OpenAI. Elle coûtera 30 dollars (27 euros) par mois et par utilisateur, en plus de ce que la plupart des clients professionnels paient déjà, avait déjà annoncé Microsoft fin juillet. Une avancée majeure pour l’éditeur de logiciels, qui monétise enfin ses outils d’IA.