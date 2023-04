Les activistes visent davantage les sociétés européennes et asiatiques

Pas de répit pour les activistes ! Au premier trimestre, 69 nouvelles campagnes ont été lancées dans le monde, ce qui fait de ce trimestre le deuxième le plus actif depuis 2019, constate la dernière étude de Lazard sur l’activisme actionnarial. Plus d’une campagne sur trois concerne une société déjà récemment ciblée par un autre activiste. Et même, 13% des cibles du trimestre ont fait l’objet de plusieurs attaques pendant la période. Un phénomène de «chasse en meute», notamment chez Salesforce, Disney et Bayer. Sur les trois premiers mois de l’année, Elliott et Inclusive Capital ont été les plus actifs, lançant chacun quatre campagnes.

Le vent tourne vers l’Est. Les campagnes américaines ne pèsent plus que 42% de l’activité mondiale, contre 55% en moyenne depuis 2019. En effet, l’Europe vient d’enregistrer son trimestre le plus actif, avec 21 nouvelles campagnes, et pèse ainsi pour 30% de l’activité mondiale. Les attaques en Europe concernent essentiellement des sociétés britanniques (38%) ou allemandes (33%). Si la tendance est stable outre-Manche, elle progresse fortement en Allemagne, qui ne pesait que 8% des campagnes européennes un an plus tôt. Ce mouvement s’explique notamment par la crise énergétique liée à la guerre en Ukraine. En France, la proportion tombe de 18% à 5% en un an.

Les sociétés asiatiques ne sont plus épargnées. La zone Asie-Pacifique représente désormais 19% des campagnes mondiales, contre une moyenne de 14%. Les opérations ne se concentrent plus uniquement sur le Japon (38%), mais touchent aussi la Corée du Sud (23%) et l’Australie (23%).

Demandes de cessions d’actifs

Près d’une campagne sur deux (42%) s’appuie sur la thématique des fusions et acquisitions (M&A), et même 57% en Europe, où deux tiers des activistes demandaient des cessions d’actifs. En revanche, les appels à la consolidation sectorielle ou à la vente totale de l’entreprise ont diminué d’un tiers, reflétant les tensions actuelles sur les M&A, note Lazard.

Les politiques activistes passent aussi par leur installation au conseil d’administration. Ces demandes concernaient 39% des campagnes. Sur le trimestre, 47 sièges ont été obtenus, soit une hausse de 24% en un an, principalement en Europe et en Asie.

Les demandes sur l’allocation du capital – rachats d’actions, désinvestissements, etc. – touchent principalement les sociétés asiatiques (46%), loin devant les acteurs européens (19%) ou américains (10%).

Un quart des nouvelles campagnes concernaient des sociétés industrielles, devant les technologiques (17%) et les institutions financières (13%). Un trio de tête qui reste constant dans le temps.

Les activistes n’hésitent pas à se confronter aux grands groupes. Une cible sur six capitalise plus de 50 milliards de dollars, et même une sur cinq aux Etats-Unis et en Europe. Du jamais-vu !

Cette tendance s’accompagne d’un élargissement du nombre d’activistes, avec 26% de nouveaux acteurs sur les trois premiers mois de l’année. Ils ciblent davantage les sociétés européennes que les américaines, soit un revirement par rapport à la moyenne historique.