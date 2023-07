Le Sénat vote à l’unanimité le projet de loi pour «sécuriser» internet

Le Sénat a adopté, mercredi 5 juillet, le projet de loi pour «sécuriser internet», porté par le ministre de la Transition numérique Jean-Noël Barrot. Il avait été présenté en Conseil des ministres le 10 mai. Fait rare, ce texte a été adopté à l’unanimité et en première lecture.

Ce texte, un peu fourre-tout, adapte la législation aux nouvelles règles européennes (Digital Services Act). Et, il encadre des sujets sensibles, comme que le blocage des sites pornographiques aux mineurs, les jeux à objets numériques monétisables (JONUM) et instaure un délit d’outrage en ligne. Les sénateurs ont modifié le texte initial par plusieurs amendements. Il sera ensuite examiné par les députés en septembre.



Nouveau délit d’«outrage en ligne»

Premier sujet abordé, la responsabilité des réseaux sociaux et de leur contrôle. Il s’est imposé dans le débat après plusieurs jours d’émeutes qui ont agité la France et visé directement des maires.

Au chapitre de la protection contre le cyber-harcèlement, les sénateurs ont ainsi créé un nouveau délit d’«outrage en ligne», qui pourra faire l’objet d’une sanction immédiate avec une amende forfaitaire délictuelle (AFD) de 300 à 600 euros. L’outrage en ligne viserait des «contenus portant atteinte à la dignité d’une personne ou présentant à son égard un caractère injurieux, dégradant ou humiliant, ou créant à son encontre une situation intimidante, hostile ou offensante».

Le texte prévoit, par ailleurs, une nouvelle peine complémentaire de «bannissement» d’un réseau que pourra prononcer un juge lorsqu’il condamnera une personne pour des faits de haine en ligne, de cyberharcèlement, ou autres infractions graves. La liste des délits visés par cette peine a également été élargie.

«Deepfakes»

De plus, la Chambre haute a donné son feu vert à des amendements du gouvernement ciblant explicitement les deepfakes («hypertrucages»), des techniques de synthèse qui permettent de générer des vidéos ou images trompeuses. Ainsi, le texte punit le fait de diffuser une image, une vidéo ou un enregistrement d’une personne générés par une intelligence artificielle ou tout logiciel sans le consentement de la personne faisant l’objet du détournement, et sans mentionner qu’il s’agit d’un faux. Le texte sanctionne également les deepfakes et montages pornographiques, représentant une personne sans son consentement.

En matière de vérification de l'âge des internautes sur les sites de contenus pornographiques, il a adopté une mesure permettant à l’Arcom (Autorité de régulation de l’audiovisuel, ex-CSA) de bloquer le téléchargement des applications qui ne respecteraient pas le contrôle légal des limites d’âge. Elle pourra ordonner le blocage, sans la décision d’un juge, des sites pornographiques qui ne vérifient pas l’âge de leurs visiteurs.

En la matière, le projet de loi pioche aussi dans les nouveaux règlements européens DMA (Digital Markets Act) et DSA (Digital Services Act), qu’il transpose dans le droit français. Ceux-ci imposent aux plus gros acteurs du numérique des nouvelles règles en matière d’abus de position dominante ou de régulation des contenus problématiques. Il vise aussi à renforcer la protection des plus vulnérables dans l’univers du numérique.

Pour prévenir les multiples tentatives d’escroqueries par e-mail ou par SMS, le projet de loi doit également permettre la mise en place d’un «filtre anti-arnaques» gratuit adressant un message d’avertissement à toute personne qui s’apprête à se diriger vers un site identifié comme malveillant.



Encadrement des «crédits cloud»

Entre autres mesures, le Sénat a avalisé des dispositions pour réguler le cloud (stockage de données dématérialisées). Les crédits informatiques, attribués par les fournisseurs de cloud à leurs clients pour stimuler leur consommation de services, seront encadrés par une durée de validité d’un an maximum. En outre, le régulateur des télécoms, l’Arcep, se verra attribuer une nouvelle compétence, celle d’établir des standards techniques destinés à favoriser l’interopérabilité entre fournisseurs de cloud.

Le projet de loi comporte aussi une amorce de réglementation des jeux à objets numériques monétisables (Jonum), «à la croisée des jeux de loisirs et des jeux d’argent et de hasard», incorporant des NFT. Le Sénat a voté l’amendement autorisant une expérimentation de trois ans.

A lire aussi: