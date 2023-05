Le secteur britannique des télécoms accélère sa cure d’amaigrissement

La baisse des coûts semble être la priorité des opérateurs télécoms outre-Manche. Après la suppression de 11.000 postes sur trois ans annoncée mardi par Vodafone, son concurrent BT a dévoilé jeudi son intention d’éliminer jusqu’à 55.000 emplois d’ici à la fin de la décennie. Plus précisément, il compte faire passer ses effectifs de 130.000 personnes actuellement, sous-traitants inclus, à un niveau compris entre 75.000 et 90.000 personnes au plus tard à la fin de son exercice clos le 31 mars 2030.

«En continuant à déployer le réseau fibre, à numériser notre façon de travailler et à simplifier notre structure, d’ici la fin des années 2020, BT Group s’appuiera sur une main-d’œuvre beaucoup moins nombreuse et sur une base de coûts considérablement réduite», a expliqué le directeur général Philip Jansen, cité dans un communiqué. La digitalisation des réseaux et l’utilisation de l’intelligence artificielle devraient ainsi entraîner à elles seules la suppression de 20.000 postes.

A lire aussi:

Les syndicats feront preuve de vigilance

«Nous avons clairement indiqué à BT que nous souhaitons conserver autant d’emplois directs que possible», a réagi le syndicat sectoriel CWU (Communication Workers Union). Il estime dans son communiqué que les suppressions d’emplois annoncées, qui représenteraient plus de 40% de ses effectifs totaux, devraient provenir en premier lieu de ses 30.000 sous-traitants mais également d’une attrition naturelle liée aux départs en retraite.

Au titre de son exercice clos le 31 mars 2023, BT a publié en parallèle un chiffre d’affaires en repli de 1% à 20,7 milliards de livres (23,85 milliards d’euros) malgré une hausse de 4% des ventes de sa filiale Openreach, en charge du déploiement de la fibre au Royaume-Uni. A l’instar de Vodafone, BT «a pâti des pressions inflationnistes, notamment en ce qui concerne les prix de l’énergie», constatent les analystes d’Interactive Investor. Si son excédent brut d’exploitation (Ebitda) ajusté a progressé de 5% à 7,9 milliards de livres, son bénéfice avant impôts a reculé de 12% à 1,7 milliard en raison de l’augmentation des amortissements afférents à son réseau.

Un recul du flux de trésorerie disponible

Son bénéfice net a bondi de 50% à 1,9 milliard de livres grâce à un crédit d’impôts exceptionnel lié à la cession de BT Sports, dans le cadre d’une coentreprise avec l’américain Warner Bros. Discovery. Pour l’exercice en cours, il table sur une légère croissance de son chiffre d’affaires et de son Ebitda en données pro forma, en dépit d’une inflation toujours élevée qui freine les dépenses des consommateurs britanniques. Son flux de trésorerie disponible devrait être compris entre 1 milliard et 1,2 milliard de livres, contre 1,33 milliard dégagé durant l’exercice 2022-2023. Ses investissements resteront en effet importants à environ 5 milliards de livres, contre 5,1 milliards l’an dernier.

BT précise que son plan de réduction de coûts, mis en œuvre voici trois ans, est sur la bonne voie «avec des économies brutes annualisées de 2,1 milliards de livres» qui s’approchent de son objectif fixé à 3 milliards de livres. Selon Dan Ridsdale, analyste chez Edison Investment Research, si la plupart des investisseurs jugent que des baisses de coûts sont indispensables à long terme dans le secteur des télécoms, «l’ampleur de la réduction des effectifs et les perturbations susceptibles d’en découler pourraient susciter des inquiétudes». L’action a terminé la séance en recul de 5% à 140,7 pence.