Le secteur aérien s’attend à une forte hausse du trafic estival

Les perspectives financières présentées la semaine dernière par trois grands transporteurs aériens européens témoignent d’un optimisme retrouvé. La surprise la plus forte provient d’IAG, maison mère de British Airways et d’Iberia, qui a publié vendredi un résultat d’exploitation positif de 9 millions d’euros au premier trimestre 2023, période traditionnellement peu propice aux voyages, contre une perte de 186 millions anticipée en moyenne par le consensus. «Nous constatons un rythme solide de réservations, particulièrement pour les déplacements touristiques, tandis que les voyages d’affaires poursuivent leur redressement plus graduel», a commenté dans un communiqué le directeur général, Luis Gallego.

Le groupe estime ainsi être en mesure de dépasser son objectif d’un bénéfice d’exploitation annuel compris entre 1,8 milliard et 2,3 milliards d’euros. Il entend également réduire sa dette nette d’ici à fin 2023, alors qu’il anticipait auparavant une simple stabilisation. «En raison de la forte demande pour les voyages d’agrément, l’activité estivale devrait être soutenue à la fois pour les liaisons long-courriers et moyen-courriers du groupe», relève Johannes Braun, analyste chez Davy, en soulignant un bon contrôle des coûts.

Un recul des rendements du fret

«Les rendements du fret aérien laissent à désirer, mais IAG est moins exposé à ce segment de marché que ses pairs Lufthansa et Air France-KLM», nuancent les analystes de Morgan Stanley. Malgré un chiffre d’affaires en progression de 42% à 6,33 milliards d’euros sur la période de janvier à mars 2023, la perte d’exploitation du transporteur franco-néerlandais s’est élevée à 306 millions d’euros, contre un résultat négatif de 350 millions un an plus tôt et une perte de 282 millions anticipée par le consensus.

Le directeur général, Benjamin Smith, a évoqué vendredi «le dynamisme persistant de l’activité et une génération de cash-flow robuste grâce à des ventes de billets très encourageantes pour cet été». Air France-KLM a toutefois légèrement abaissé sa prévision de capacité pour l’ensemble de 2023, à 95% environ, contre une fourchette préalable comprise entre 95% et 100%, une décision justifiée par une pénurie de personnel, notamment de pilotes.

Une perte divisée par deux pour Lufthansa

De son côté, Lufthansa a été particulièrement pénalisé par la normalisation des chaînes d’approvisionnement qui a débouché sur une chute de 69,5%, à 151 millions d’euros, du résultat d’exploitation de sa division cargo en rythme annuel au premier trimestre 2023, après une contribution record de cette activité à ses résultats l’an dernier. La perte d’exploitation trimestrielle ajustée du groupe allemand a néanmoins été divisée par deux à 273 millions d’un an sur l’autre. Pour le trimestre en cours, il table sur un bénéfice d’exploitation dépassant les 754 millions d’euros enregistrés au deuxième trimestre 2019.

«Nous nous attendons désormais à un boom des voyages durant l’été et à un nouveau record de nos recettes passagers pour l’ensemble de l’année», pronostiquait mercredi Lufthansa en misant sur une poursuite de la hausse de ses taux de remplissage. Il prévoit donc d’accroître ses capacités de transport à un niveau moyen compris entre 85% et 90% sur l’ensemble de 2023 par rapport à 2019 et juge être sur la bonne voie pour atteindre une marge d’exploitation ajustée minimale de 8% et un rendement des capitaux investis d’au moins 10% à l’horizon 2024, conformément à ses objectifs.

Des prix de vente bien orientés jusqu’à l’an prochain

Selon les analystes de Stifel, «la bonne tenue des prix de vente qui caractérise le secteur devrait se poursuivre jusqu’en 2024, compte tenu d’une demande robuste combinée à un manque de sièges disponibles». Les prévisions globalement favorables de ces trois transporteurs généralistes confirment la tendance évoquée le mois dernier par leurs concurrents à bas coûts EasyJet et Ryanair. Le premier vise une augmentation de 60% de son trafic estival d’un an sur l’autre, ce qui devrait lui permettre de dépasser les attentes du consensus sur l’ensemble de son exercice clos fin septembre 2023. Les analystes tablaient jusqu’alors sur un bénéfice avant impôts de 260 millions de livres (298 millions d’euros).

Michael O’Leary, directeur général de Ryanair, a pour sa part fait état d’une croissance toujours soutenue des dépenses de voyage des consommateurs en Europe. La compagnie irlandaise a estimé que l’Allemagne était le mauvais élève de la région, avec un trafic passagers restant 20% en dessous de son niveau pré-Covid 19 «à cause d’une réduction significative du nombre de vols intérieurs et d’une flambée du prix des billets».