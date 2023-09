Le Saoudien STC prend 9,9% du capital de Telefonica

Le groupe saoudien STC a acquis une participation de 9,9% dans Telefonica pour une valeur de 2,1 milliards d’euros, devenant ainsi le premier actionnaire du géant espagnol des télécommunications.

STC, le plus grand opérateur de télécommunications du royaume, a dévoilé cet investissement mardi après la clôture des marchés européens. La participation consiste en 4,9% des actions de Telefonica et en des instruments financiers qui lui donnent 5% supplémentaires d’exposition économique à l’entreprise.

STC prévoit d’obtenir des droits de vote pour cette participation de 5% détenue par le biais d’instruments financiers après avoir reçu les approbations réglementaires, a déclaré la société.

Nous «considérons qu’il s’agit d’une opportunité d’investissement convaincante qui nous permet d’utiliser notre bilan solide tout en maintenant notre politique de dividendes», a déclaré Olayan Alwetaid, PDG de STC, dans un communiqué, ajoutant qu’elle n’avait pas l’intention d’acquérir «le contrôle ou une participation majoritaire».

Opération amicale

Telefonica a déclaré avoir été informé de l’investissement de STC mardi et l’a qualifié d’«amical».

STC a constitué sa position avec l’aide de la banque d’investissement américaine Morgan Stanley, ont déclaré à Reuters deux sources au fait de la situation. Linklaters a agi en tant que conseiller juridique de STC et Allen & Overy a agi pour Morgan Stanley, ont-elles ajouté. Morgan Stanley, Linklaters et Allen & Overy se sont refusés à tout commentaire.

STC est le plus grand opérateur de télécommunications d’Arabie saoudite et possède également des subventions et des participations dans des sociétés opérant au Koweït et à Bahreïn.

Il est détenu à 64% par le Fonds d’investissement public (PIF) de l’Arabie saoudite, le principal moteur de la Vision 2030 du prince héritier Mohammed bin Salman, qui vise à sevrer l'économie de sa dépendance au pétrole.

Les groupes de télécommunications du Golfe multiplient les investissements à l'étranger, Emirates Telecommunications Group, connu sous le nom d’e&, ayant porté en mars sa participation dans Vodafone Group à 14%.

Pour STC, l’investissement dans Telefonica est sa deuxième incursion sur le marché européen des télécommunications, après le rachat d’infrastructures de tours d’une valeur de 1,2 milliard d’euros à United Group, en avril.

Plan stratégique en novembre

Telefonica devrait présenter un nouveau plan stratégique le 8 novembre, qui mettra l’accent sur l’augmentation du flux de trésorerie disponible de l’entreprise, qui, selon son PDG, pourrait atteindre 4 milliards d’euros cette année.

Telefonica, comme ses rivaux en Europe, a dû faire face à une baisse de rentabilité due à une concurrence féroce et à la nécessité d’investir massivement dans l’infrastructure pour la technologie mobile de nouvelle génération 5G. L’entreprise a vendu des participations dans des activités plus matures, telles que les câbles sous-marins ou les pylônes de téléphonie mobile, afin de financer la 5G et la fibre optique.

Les actions de Telefonica ont clôturé à 3,75 euros mardi, ce qui confère au groupe une capitalisation boursière d’environ 22 milliards d’euros. L’entreprise valait plus de 110 milliards d’euros lorsqu’elle a atteint son précédent sommet en 2008.

La banque espagnole BBVA était le principal actionnaire de Telefonica l’année dernière, avec une participation de 4,9%.

