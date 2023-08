Une nouvelle concentration a lieu dans les télécoms outre-Atlantique

La consolidation reprend dans le secteur des télécoms aux Etats-Unis. Les opérateurs satellitaires Dish Network et EchoStar, tous deux contrôlés par l’homme d’affaires Charlie Ergen, ont annoncé mardi leur fusion dans le cadre d’une opération entièrement libellée en titres. Les actionnaires d’EchoStar recevront 2,85 actions Dish Network pour chaque titre détenu. La transaction a été négociée et recommandée par les comités spéciaux d’administrateurs indépendants des deux sociétés et approuvée à l’unanimité par leur conseil d’administration respectif.

Le ratio d'échange fait ressortir une prime de 12,9% par rapport au cours de clôture moyen pondéré par les volumes sur 30 jours des deux sociétés au 5 juillet, dernière séance complète avant l’émergence de spéculations concernant une transaction potentielle. Les actionnaires actuels de Dish devraient contrôler 69% de l’entité issue de cette fusion et ceux d’EchoStar détiendront le solde du capital. La capitalisation boursière de Dish avoisine 4 milliards de dollars (3,6 milliards d’euros), alors que son homologue est valorisé 1,6 milliard de dollars. L’actuel patron d’EchoStar, Hamid Akhavan, occupera le poste de directeur général du nouvel ensemble, tandis que Charlie Ergen en sera le président exécutif.

Concurrencer les grands opérateurs américains

Ce rapprochement, destiné à bâtir un réseau mobile national en mesure de concurrencer AT&T, Verizon Communications et T-Mobile, devrait générer d’importantes synergies de coûts et de revenus, tout en améliorant le flux de trésorerie disponible du groupe élargi. Dish apportera notamment dans la corbeille de mariage son réseau mobile 5G et son activité de télévision payante, tandis qu’Echostar tirera mieux parti de ses services de communication par satellites destinés aux particuliers, aux entreprises et aux autorités gouvernementales. «La transaction permettra surtout à Dish d’avoir accès à la trésorerie d’Echostar qui s’élève à 1,7 milliard de dollars», ont relevé les analystes de New Street Research.

Ce rapprochement devrait être mené à bien d’ici à la fin de l’année. «Il s’agit d’une fusion stratégiquement et financièrement convaincante, axée sur la croissance et la création d’une entreprise durable à long terme», a affirmé Charlie Ergen. Ce dernier a cofondé en 1980 EchoStar qui était alors un distributeur d'équipements de télévision par satellite. En 2008, l’entreprise, renommée Dish Network, s’est séparée de sa division technologie qui a pris le nom EchoStar.