Le rachat du pôle Habitat de Bénéteau par Trigano profiterait aux deux acteurs

Vers un accord «gagnant-gagnant» ? Bénéteau et Trigano ont indiqué vendredi dans deux communiqués distincts entrer en négociations exclusives en vue du rachat de la filiale BIO Habitat du spécialiste du nautisme par le constructeur de véhicules de loisirs.

En réaction à cette annonce, l’action Bénéteau s’adjuge 2,4%, à 14,64 euros, tandis que le titre Trigano progresse de 1,4%, à 120 euros.

La transaction que pourraient conclure Bénéteau et Trigano serait bénéfique aux deux entreprises et à toutes leurs parties prenantes, estiment plusieurs analystes.

L’opération envisagée concernerait la reprise de l’intégralité de la filiale BIO Habitat de Bénéteau, dont «l’ensemble de ses collaborateurs et de son équipe de direction actuelle», a précisé le spécialiste du nautisme dans son communiqué. BIO Habitat emploie 900 collaborateurs répartis sur sept sites de production, dont six en France et un en Italie.

Spécialisée dans la fabrication de mobil-homes, BIO Habitat a réalisé avec ses marques O’hara, IRM et Coco Sweet un chiffre d’affaires de 257,2 millions d’euros l’an passé, avec une marge opérationnelle comprise entre 9% et 10%.

Selon les analystes, ses ventes devraient atteindre autour de 300 millions d’euros cette année. A titre de comparaison, les activités comparables de Trigano, réparties sur trois sites dont deux en France et un en Slovénie, ont représenté un peu plus de 100 millions d’euros au cours du dernier exercice fiscal arrêté fin août 2022.

Une valeur d’entreprise estimée entre 90 et 140 millions d’euros

«Le recentrage de Bénéteau sur les seules activités de nautisme pourrait entraîner une remontée de ses multiples de valorisation», indique un intermédiaire financier, tandis que «Trigano a maintes fois démontré par le passé sa capacité à créer de la valeur pour ses actionnaires en actionnant le levier de la croissance externe».

«Bénéteau gagnerait à se délester d’une activité secondaire pour se concentrer sur la montée en gamme des marques de sa division Bateau et d’utiliser une partie des liquidités obtenues pour accélérer sa transformation technologique et son développement dans de nouveaux métiers du nautisme», appuie un autre analyste. «Grâce à une empreinte géographique plus large que celle de Bénéteau, Trigano paraît mieux armé pour porter rapidement la marge opérationnelle de BIO Habitat vers un objectif tacite qui se situe entre 11% et 12%», poursuit-il.

Reste à savoir si le prix de la transaction envisagée confirmera le sentiment premier des investisseurs. «En première approche, nous considérons que le montant de la transaction pourrait s'établir entre 90 millions et 140 millions d’euros en valeur d’entreprise», avance Arnaud Despre, analyste chez Portzamparc.

«Au vu des perspectives de croissance du marché de l’hôtellerie de plein air au sortir de la crise sanitaire, Trigano signerait une excellente opération en déboursant moins de 150 millions d’euros pour s’offrir BIO Habitat», réagit un gérant face aux montants évoqués par divers intervenants sur le marché. Bénéteau et Trigano n’ont pas mentionné les termes financiers de l’opération qu’ils négocient.

Soumise aux procédures d’informations-consultations des instances représentatives du personnel de BIO Habitat ainsi qu'à l’obtention de l’approbation de l’Autorité de la concurrence en France, la réalisation de cette transaction pourrait intervenir d’ici fin 2023, selon les deux parties.