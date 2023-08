Le pétrolier Aramco augmente son dividende malgré la chute de ses profits

Le numéro un mondial du pétrole n’échappe pas au retournement. Après une année 2022 exceptionnelle marquée par la flambée des cours de l’or noir dans un contexte de guerre en Ukraine, Aramco a publié des résultats en forte baisse au titre de son deuxième trimestre.

Le profit net de la société contrôlée à plus de 94% par l’Etat saoudien a plongé de 38%, à 30,08 milliards de dollars (27,4 milliards d’euros) pour la période d’avril-juin 2023. Sur les six premiers mois de l’année, le repli est de 30%. La baisse s’explique d’abord par la chute des cours du pétrole, le prix de vente réalisé par le groupe ayant reculé de 24% en moyenne au premier semestre 2023, à 79,9 dollars par baril. Le résultat opérationnel de la branche amont a ainsi été amputé de 35 milliards de dollars sur la période. Pénalisé par le repli des marges de raffinage, le pôle aval a par ailleurs vu son bénéfice divisé par cinq, à 4,2 milliards.

A lire aussi:

9,9 milliards de dividendes de performance

Largement anticipée, la chute des profits ne remet pas en cause la politique de distribution d’Aramco. Les dirigeants ont annoncé le versement d’un dividende «de base» de 19,5 milliards de dollars au titre du deuxième trimestre, un montant stable sur trois mois. Amin H. Nasser, PDG du pétrolier, a surtout confirmé la mise en place d’un dividende d’un autre type. Ce coupon dit «de performance» sera basé sur les flux de trésorerie libre, nets du paiement du dividende de base et de certains éléments, dont les investissements de croissance externe, enregistrés par le groupe.

Aramaco prévoit ainsi de distribuer 70% du free cash flow ajusté des exercices 2022 et 2023 au cours des six prochains trimestres, soit jusqu’à fin 2024, avec un premier versement de 9,9 milliards de dollars dès le troisième trimestre 2023. A partir de 2025, les dirigeants ont l’intention de reverser entre 50% et 70% du flux de trésorerie ajusté enregistré lors de l’exercice précédent, toujours sur une base trimestrielle.

Cotée à la Bourse de Riyad depuis 2019, l’action Aramco montait de 0,8% lundi en milieu de journée en réaction à ces annonces. Elle progresse d’un peu plus de 10% depuis le début de l’année.