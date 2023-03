Le néerlandais Tennet envisage de céder à Berlin son réseau électrique allemand

Pour accroître sa souveraineté énergétique, l’Allemagne devra fortement investir dans ses infrastructures électriques. Mais une partie du réseau à haute tensiondu pays est détenue par l’opérateur néerlandais Tennet Holding qui a acquis ces actifs auprès d’E.ON pour environ 1 milliard d’euros en 2010. Cette transaction intervenait alors sur fond de séparation réglementaire entre les activités de gestion des infrastructures et de production d’énergie en Europe. Confronté désormais à des besoins financiers importants, le groupe public néerlandais, qui emploie au total 6.000 salariés, a déclaré vendredi qu’il envisageait de céder sa filiale Tennet TSO à l’Etat allemand, afin de se recentrer sur ses infrastructures domestiques.

«Le gouvernement allemand et son homologue néerlandais préfèrent financer, contrôler et posséder leur réseau électrique national», a expliqué Tennet dans un communiqué. «Motivés par leurs ambitions climatiques et les évolutions géopolitiques, les deux gouvernements se concentrent fortement sur le développement des infrastructures pour la transition énergétique», a-t-il ajouté. Les discussions tripartites pourraient déboucher sur la vente «à des conditions acceptables» de la totalité des activités de Tennet outre-Rhin au gouvernement d’Olaf Scholz. Cette solution «permettrait de créer deux acteurs nationaux solides qui continueraient à coopérer pour piloter la transition énergétique», relève le groupe.

Des discussions en cours au sein du gouvernement allemand

Tennet souligne que les décisions finales seront prises en étroite collaboration avec l’Etat néerlandais qui détient 100% de son capital. Selon des sources proches du dossier citées par l’agence Bloomberg, les trois partis membres dela coalition gouvernementale allemande tentent de s’accorder sur l’intérêt d’une prise de participation minoritaire ou majoritaire dans Tennet TSO, dont le siège social est à Bayreuth. Berlin devrait prendre une décision sur ce dossier avant la fin du premier semestre.

Ce projet est également motivé par la hausse des taux d’intérêt qui renchérit le coût de financement des investissements destinés à moderniser le réseau à haute tension des deux pays. Sur les dix prochaines années, respectivement 4.000 km et 1.250 km de nouvelles lignes terrestres devront être construites par Tennet en Allemagne et aux Pays-Bas. Dans son périmètre actuel, il a prévu de mettre en place sur cette période une capacité supplémentaire de 40 gigawatts pour permettre le raccordement au réseau électrique de fermes éoliennes offshore situées en mer du Nord. Le besoin de financement en fonds propres des activités néerlandaises de Tennet est estimé à 10 milliards d’euros et il atteindrait 15 milliards d’euros pour sa filiale allemande.

En se désengageant du réseau de transmission allemand qui représente 60% des 5 milliards d’euros alloués à son budget d’investissement annuel, Tennet augmentera ses chances de conserver une note de crédit satisfaisante. Sa dette à long terme est notée A3 par Moody’s et A- par S&P Global Ratings, avec une perspective stable dans les deux cas. En octobre 2022, le groupe a émis avec succès 3 milliards d’euros d’obligations vertes. Cette opération, divisée en quatre tranches ayant une maturité comprise entre 6 ans et 20 ans, a renforcé sa position de premier émetteur d’obligations vertes dans la monnaie unique, avec un montant d’environ 19,5 milliards d’euros émis depuis 2016 tous formats confondus (dette senior, dette hybride, USPP et Schuldschein).