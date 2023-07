Le modèle économique de Threads s’esquisse

Threads accélère. A peine une semaine après son lancement, l’application Threads (littéralement «fils conducteurs»), créée par Meta pour concurrencer Twitter, a déjà franchi la barre des 100 millions d’utilisateurs, a confirmé Mark Zuckerberg lundi. «Threads a atteint 100 millions d’inscrits pendant le week-end», a indiqué le fondateur américain dans un post. En début d’année, l’autre sensation de la tech, l’application d’intelligence artificielle ChatGPT, créée par OpenAI, avait mis deux mois pour atteindre ce seuil d’utilisateurs actifs.

Meta, maison mère de Facebook, d’Instagram et de WhatsApp, a inauguré, mercredi 5 juillet, cette application de microblogging. Certes, pour l’instant, son audience est relativement limitée : elle n’est pas disponible sur les boutiques d’applications (app stores) Android et Apple en Europe, Bruxelles ayant annoncé, le 6 juillet, qu’elle n’était pas compatible, en l’état, avec le règlement des marchés numériques (Digital Markets Act, DMA), étant trop gourmande en données personnelles des utilisateurs, telles que les contacts et la géolocalisation.

Il est toutefois déjà possible d’installer de manière détournée Threads sur son smartphone en Europe : sous Android, en téléchargeant un fichier APK, et depuis un iPhone, en se créant un nouveau compte app store d’un pays où Threads est disponible, comme les Etats-Unis.



Twitter fragilisé

Une chose est sûre, ce nouveau réseau social constitue bien une menace majeure pour la plateforme Twitter, fragilisée depuis son rachat en novembre dernier, pour 44 milliards de dollars, par le milliardaire Elon Musk, et le licenciement de 80% de ses effectifs. La firme de Menlo Park (Californie) a clairement accéléré le lancement de Threads à un moment où les défaillances techniques de Twitter s’accentuent, avec en particulier une importante panne durant le week-end du 1er juillet, et où il évolue progressivement vers un modèle payant.

Si le nombre d’utilisateurs de Threads est encore loin de celui de Twitter, qui réunit plus de 350 millions d’utilisateurs actifs mensuels, le nouveau réseau social de Meta peut compter sur les puissantes synergies avec la populaire application de partage d’images Instagram, déjà forte d’une base de 2 milliards d’utilisateurs actifs. Il faut en effet avoir un compte Instagram pour pouvoir poster du contenu sur la nouvelle plateforme, et, lors de l’inscription, il est possible d’importer automatiquement sa communauté d’abonnés «Insta».

«Le lancement de Meta Threads est une stratégie claire de Mark Zuckerberg pour saisir l’opportunité de marché de Twitter et gagner des parts de marché dans ce paysage des médias sociaux», écrivait, le 5 juillet, Dan Ives, analyste chez Wedbush Securities. Même si «atteindre une échelle et un haut niveau d’engagement des utilisateurs prendra du temps pour Meta et Mark Zuckerberg».

‘Brand content’

Un modèle économique s’esquisse déjà. Threads devrait atteindre près de 200 millions d’utilisateurs actifs quotidiens et générer 8 milliards de dollars de chiffre d’affaires annuel d’ici à deux ans, estimaient les analystes d’Evercore ISI mardi.

Ces sommes seront en partie générées par des revenus publicitaires. Les concepteurs de Threads planchent déjà sur du brand content (contenu de marque) – un format publicitaire déjà bien adapté à l’univers très visuel d’Instagram. Cela permettra aux annonceurs de collaborer avec des influenceurs sur des partenariats payants, qui remplaceront la publicité classique, rapporte Axios. Ce service devrait susciter l’intérêt des marques : dans un contexte où certaines d’entre elles ont fui Twitter, pollué par le manque de modération de ses contenus, plusieurs se sont déjà dotées d’un compte officiel sur la plateforme Threads, telles Netflix, Spotify, Amazon ou Coca-Cola.

Reste à voir si Threads parviendra à s’imposer comme le nouveau canal de discussions en ligne, comme Twitter à son apogée, il y a une dizaine d’années. Pourra-t-il fédérer une masse critique d’utilisateurs une fois l’attrait de la nouveauté passé auprès des internautes ?

