Le marché des IPO frémit en Espagne

L’année 2024 sera-t-elle une année faste en matière d’introductions boursières en Espagne ? Selon Expansion, la compagnie aérienne à bas coûts espagnole Volotea se serait attaché les services de Morgan Stanley et de Barclays en vue d’une introduction sur le marché espagnol qui pourrait la valoriser un milliard d’euros. Le quotidien précise que la décision de se frotter aux marchés boursiers n’a pas encore été totalement tranchée. Néanmoins, la compagnie aérienne, dont les principaux marchés sont la France et l’Italie, souhaite se tenir prête pour le cas où une opportunité de marché se présenterait.

A lire aussi:

Des IPO au point mort depuis 2021...

Volotea n’en serait pas à sa première tentative : la compagnie, fondée en 2012 par Carlos Muñoz et Lázaro Ros, qui avaient créé Vueling quelques années plus tôt, avait envisagé une première cotation en 2018, abandonnée par la suite.

La fenêtre des IPO en Espagne sur le marché principal s’est, comme à Paris, largement refermée depuis 2021, date des introductions des sociétés d’énergies renouvelables Acciona Energia et Ecoener et celle de l’assureur Linea Directa, ancienne filiale de Bankinter. Or, depuis quelques mois, l’Espagne enregistre un regain d’intérêt, à la faveur d’une plus grande visibilité sur la trajectoire des taux d’intérêt et une reprise de confiance des investisseurs à l’égard des nouvelles valeurs.

... mais l’antichambre des candidats se remplit

Mi-septembre, de nombreuses rumeurs de presse non confirmées faisaient état d’un projet d’IPO de la part du groupe d’habillement et de cosmétiques espagnol Puig, qui regroupe des marques comme Carolina Herrera, Paco Rabanne, Jean-Paul Gaultier, Nina Ricci ou encore L’Artisan Parfumeur, pour une valorisation pouvant atteindre 8 milliards d’euros. L’entreprise familiale, dont le siège est à Barcelone, se serait entourée des services de Goldman Sachs et de JPMorgan, selon Expansion.

La plateforme de mobilité Astara Mobility, la société de location de voitures et de vente de véhicules d’occasion OK Mobility, ou encore le groupe Calvera Hydrogen, spécialiste d’équipements et de services dans l’hydrogène, seraient aussi sur les rangs.

A lire aussi:

Cosentino, qui produit et commercialise des plans de travail, tout comme l’exploitant de casinos espagnol Cirsa, seraient à nouveau dans les starting-blocks, après avoir décidé au printemps de reporter leurs projets d’IPO.

Dans un contexte de forte reprise du secteur touristique, la filiale ibérique de Restaurant Brands, propriétaire des marques Burger King, Popeyes et Tim Hortons en Espagne et au Portugal, envisagerait une IPO durant la seconde moitié de 2024 pour une cible de valorisation de 2,4 milliards d’euros. Très attendue aussi dans la Péninsule, l’introduction d’Hotelbeds, une centrale de réservation hôtelière à destination des professionnels, rachetée en 2016 par Cinven et le fonds canadien CPPIB au voyagiste allemand TUI pour 1,17 milliard d’euros. L’entreprise serait aujourd’hui valorisée entre 4,5 et 5,5 milliards d’euros.