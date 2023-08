Le luxe renoue avec un parfum de consolidation

La course à la taille reprend dans le secteur du luxe. De longues date, les groupes américains peinent à émerger et exister face à la suprématie des acteurs européens – LVMH, Richemont, Hermès ou encore Kering. Or, le groupe Tapestry tente sa chance. Il prend l’initiative pour s’offrir une taille significative – à défaut d’être critique – et espérer devenir, le moment venu, un pôle de consolidation sectoriel.

La maison mère de Coach va acquérir Capri Holdings, le propriétaire des marques Michael Kors, Versace et Jimmy Choo, ont annoncé jeudi les deux groupes new-yorkais.

A la clé, une transaction amicale de 8,5 milliards de dollars (7,7 milliards d’euros) qui créera une maison de mode plus à même de se mesurer aux concurrents européens du luxe. Tapestry offre en numéraire 57 dollars par action Capri, ce qui représente une prime boursière de près de 65% sur la moyenne des 30 derniers jours de Bourse de sa cible à mercredi soir. L’opération est essentiellement financée par endettement, avec un prêt-relais (bridge) apporté par Bank of America et Morgan Stanley. Le nouvel ensemble consolidera la dette de 3,4 milliards de dollars héritée de Capri.

«La réunion de Coach, Kate Spade et Stuart Weitzman avec Versace, Jimmy Choo et Michael Kors crée une nouvelle maison de luxe mondiale puissante, qui offre une opportunité unique de créer de la valeur pour nos consommateurs, nos employés, nos partenaires et nos actionnaires dans le monde entier», a déclaré Joanne Crevoiserat, la directrice générale de Tapestry, dans un communiqué.

A lire aussi:

200 millions de dollars de synergies en 2026

A court terme, l’opération qui devrait être bouclée en 2024 sera relutive pour le bénéfice par action ajusté de Tapestry dès la première année, promet ce dernier qui estime à 200 millions de dollars les synergies issues du rapprochement dans un délai de trois ans. Le nouvel ensemble revendique un chiffre d’affaires pro forma de plus de 12 milliards de dollars au titre de 2022 – soit 14 % seulement des facturations de LVMH - pour un bénéfice opérationnel ajusté de près de 2 milliards de dollars.

Si elle se veut offensive, l’opération de rapprochement s’avère, par bien des aspects, également défensive pour ces deux poids moyens de la mode et du luxe rattrapés par le coup de frein de la demande aux Etats-Unis et les difficultés de s’imposer en Chine. Tapestry n’y réalise que 15% de ses ventes, contre moins de 8% pour Capri. «L’affaiblissement de la demande a exercé une pression sur Tapestry et Capri, qui se tournent désormais vers les marchés internationaux pour soutenir leur croissance. Il y a plus de sécurité à se lancer dans des projets internationaux audacieux à deux», a déclaré Neil Saunders, directeur général de GlobalData, cité par Reuters.

Avec, le cas échéant, seulement six marques en portefeuille et un positionnement de «luxe accessible», la marche s’annonce haute, face à des rivaux européens dont le spectre de l’offre – pas moins de 75 marques pour LVMH - embrasse la mode, la joaillerie en passant par la haute-couture, l’alcool ou l’horlogerie, voire l’hôtellerie de prestige.

A lire aussi:

Une phase classique de consolidation

Le secteur du luxe connaît régulièrement des phases de consolidation. Tapestry - alors connu sous le nom de Coach Inc – a acheté en 2017 la marque de sacs à main Kate Spade pour 2,4 milliards de dollars. La même année, Capri, anciennement connu sous le nom de Michael Kors, a mis la main sur la marque britannique de chaussures Jimmy Choo pour 1,2 milliard de dollars. Un an plus tard, c'était le tour de Versace de tomber dans son escarcelle pour 2,2 milliards de dollars.

L’acquisition de Capri pourrait amorcer la reprise des opérations dans le luxe américain, alors que les grands groupes européens continuent d’agrandir leur portefeuille en s’emparant de marques haut de gamme.

Le mois dernier, Kering a déclaré prendre une participation de 30% dans la marque italienne Valentino. LVMH a conclu l’acquisition du joaillier Tiffany pour 15,8 milliards de dollars début 2021. En 2022, Estée Lauder s’était emparée de la marque Tom Ford pour 2,8 milliards de dollars.

Le secteur en vue

En Bourse, le cours de l’action Capri Holdings s’est sans surprise envolé engrangeant, à l’ouverture des marchés américains, plus de 56% à 54 dollars pour s’approcher du prix d’offre de Tapestry. En revanche, ce dernier subissait des dégagements, avec une action en repli de 11% sur fond d’inquiétudes liées à l’ampleur de la dette nécessaire à l’opération et aux craintes d’exécution.

En Europe, le secteur du luxe était bien orienté. Hermès et LVMH ont signé les deux meilleures performances du CAC 40, avec des gains respectifs de 3,2 % et 3,4 %, des rebonds alimentés par l’assouplissement des restrictions de la Chine en matière de tourisme pour ses ressortissants, synonyme d’un regain du transport aérien, toujours favorable au secteur du luxe.