Le fondateur d’OVH veut mettre la main sur le moteur de recherche Qwant

Octave Klaba, le fondateur de la société française de services cloud OVHcloud, est sur le point de prendre le contrôle du moteur de recherche en difficulté Qwant avec la Caisse des Dépôts et Consignations (CDC).

Octave Klaba, également président et actionnaire majoritaire de Shadow, et le groupe Caisse des Dépôts (Banque des Territoires), actionnaire clé de Qwant, ont annoncé mardi «un partenariat en vue de créer Synfonium, une plateforme qui vise à offrir aux consommateurs et aux entreprises un accès transparent aux meilleurs services de collaboration européens basés sur le cloud».

Qwant sera acquis via cette entité nouvellement créée, Synfonium, qui sera détenue à 75% par Octave Klaba et son frère Miroslaw, les cofondateurs d’OVHcloud, tandis que la Caisse des Dépôts détiendra une participation de 25%, selon ce communiqué conjoint.

Soutien de l’Etat

Shadow, déjà détenue par les frères Klaba, est une plateforme cloud pour les entreprises, les joueurs et les producteurs de contenus.

Le moteur de recherche Qwant, fondé en 2011, n’a pas réussi à s’imposer face à la domination d’Alphabet, maison mère de Google, malgré le soutien du gouvernement, qui en a fait le moteur de recherche par défaut de l’administration de l'État.

A lire aussi:

Le bouclage de l’accord, dont les détails financiers n’ont pas été divulgués, suivra «une analyse des changements récents dans les conditions financières» du partenariat de Microsoft avec Qwant, selon le communiqué. Les finances et la structure actuelle de l’actionnariat de Qwant n’ont pas non plus été divulguées. Contactés par L’Agefi, les porte-paroles de Shadow et la CDC n'étaient pas joignables mardi matin.