Le fabricant de puces X-Fab, nouvelle valeur de croissance du SBF 120

Le segment technologique du SBF 120 s’est étoffé lundi d’un nouvel arrivant, le belge X-Fab. Ce fabricant de semi-conducteurs sous contrat, dont les origines remontent à la réunification allemande, a su se réinventer afin de suivre les évolutions technologiques et de la demande. Il est aujourd’hui l’un des principaux «fondeurs» européens de puces analogiques et un fournisseur clé de l’industrie automobile, qui représente plus de la moitié de son chiffre d’affaires.

Bien que la pénurie de semi-conducteurs qui a touché l’industrie automobile à partir de la fin 2020 commence à se résorber, le marché reste déséquilibré. «Nous n’arrivons pas à satisfaire la demande», indique Jocelyne Wasselin, directrice générale du groupe en France.

Capteurs de pression, éclairage intérieur, management de la batterie et aide à la conduite : le groupe fournit plusieurs dizaines de composants par véhicule et sa palette a tendance à s'élargir avec l'électrification des gammes.

«Même si les ventes mondiales de voitures sont sous pression ces dernières années, le contenu de semi-conducteurs par véhicule progresse fortement. C’est un puissant levier de croissance pour les fabricants comme X-Fab», souligne Emmanuel Matot, analyste chez Oddo BHF.

Le groupe a d’autres débouchés au sein de l’industrie, mais également dans le secteur médical où il fournit des composants pour les scanners, notamment.

Investissements massifs

La demande soutenue sur ces marchés a conduit le groupe à se fixer des objectifs d’investissement et de croissance ambitieux. X-Fab vise pour 2026 un chiffre d’affaires de 1,5 milliard de dollars, contre environ 900 millions d’euros cette année, et une forte amélioration de sa marge d’excédent brut d’exploitation (Ebitda), à 30-35% du chiffre d’affaires contre un objectif de 23 à 27% en 2023.

Le fabricant prévoit pour cela d’investir, entre 2023 et 2025, 1 milliard de dollars dans l’augmentation de ses capacités de production. Les investissements seront répartis dans ses six usines, dont trois sont situées en Allemagne, une en France, une aux Etats-Unis et la dernière en Malaisie.

«La croissance est clairement à l’ordre du jour car les commandes ont été excellentes tandis que le prototypage a eu tendance à augmenter, or il s’agit d’un indicateur avancé de chiffre d’affaires», soulignent les analystes de Degroof Petercam.

Le marché apprécie la visibilité dont dispose aujourd’hui X-Fab, conséquence du déséquilibre persistant entre l’offre et la demande.

«Aujourd’hui, non seulement les principaux clients de X-Fab s’engagent sur des volumes et des niveaux de prix sur plusieurs années, mais ils préfinancent également une partie des investissements du groupe», souligne Emmanuel Matot, chez Oddo BHF.

Un consensus à l’achat

Bien qu’il n’ait pas bénéficié comme d’autres fabricants de l’engouement pour l’intelligence artificielle, le titre réalise l’une des plus fortes hausses du secteur technologique européen depuis le début de l’année (+45%). L’indice sectoriel Stoxx Europe Total Maket Semiconductors a progressé dans le même temps de 11,5%.

Ce rattrapage n’a pas épuisé le potentiel de revalorisation, estime Emmanuel Matot. «En considérant la valeur d’entreprise rapportée à l’Ebitda, le titre se traite avec une décote de plus de 30% par rapport à sa moyenne historique, et avec une décote équivalente sur le secteur des semi-conducteurs», indique l’analyste.

Les sept analystes sondés par Factset ont une recommandation d’achat sur X-Fab, avec un objectif de cours moyen de 13,2 euros représentant un potentiel de hausse de 36% par rapport au cours de 9,73 euros affiché mercredi après-midi.

A moyen terme, les capacités européennes de fabrication de puces devraient augmenter et contribuer à rééquilibrer le marché. Le premier fabricant de puces au monde, le taïwanais TSMC, vient d’annoncer un projet d’usine à Dresde, en Allemagne, pour 2027. En France, STMicroelectronics et GlobalFoundries mettent sur pied leur propre fonderie près de Grenoble. Cette dernière atteindra sa pleine capacité en 2028. «Nous voyons ces investissements comme complémentaires aux nôtres plutôt que comme une menace», indique Jocelyne Wasselin.

Le groupe entend bien prospérer à l’ombre de ces mastodontes, en tirant parti de la croissance attendue de ses marchés.

