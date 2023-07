Le dossier Microsoft-Activision affaiblit la main de l’antitrust américain

Microsoft a remporté, le 11 juillet, une manche dans ce qui est devenu un combat pour mettre la main sur Activision. Mais pas encore la bataille.

Il devrait pouvoir conclure l’acquisition de l’éditeur de jeux vidéo Activision Blizzard, a décidé, mardi, une juge fédérale américaine du tribunal de San Francisco. Un revers pour l’administration Biden et pour l’autorité de la concurrence américaine, qui tentent de s’opposer à ce rapprochement.

La Federal Trade Commission (FTC), le régulateur antitrust américain, avait demandé, en décembre dernier, à un juge administratif de bloquer l’opération, estimant que celle-ci offrirait à Microsoft, le fabricant des consoles de jeu vidéo Xbox, un accès exclusif aux jeux d’Activision, au détriment des consoles de Nintendo et de Sony.

Au terme d’un procès de cinq jours, qui s’est déroulé entre le 22 et le 29 juin, la magistrate américaine Jacqueline Scott Corley a estimé que la FTC n’avait pas démontré que le rachat des jeux d’Activision par Microsoft nuirait à la concurrence sur les marchés des consoles ou des jeux en ligne. «Au contraire, les éléments du dossier indiquent que les consommateurs auront davantage accès à ‘Call of Duty’ et à d’autres contenus d’Activision», a-t-elle écrit dans un jugement rendu mardi.

Vers un accord conclu le 18 juillet ?

Tout n’est pas tranché pour autant. Le tribunal de San Francisco n’a fait que répondre à une injonction préliminaire qui lui avait été demandée en juin dernier par le gendarme de la concurrence. De son côté, la FTC peut encore faire appel de la décision devant une cour fédérale : elle a jusqu’à ce vendredi 14 juillet minuit pour le faire savoir. Elle peut également poursuivre son action pour bloquer le rapprochement. Mardi, un porte-parole de la FTC a déclaré que l’agence était «déçue» de la décision, et qu’elle ferait part de ses intentions dans les jours à venir.

Si la FTC ne fait pas appel, l’injonction étant refusée, Microsoft a le feu vert pour conclure l’accord avant le 18 juillet. «Cette date est importante car, si l’accord devait se prolonger après cette date, Microsoft devrait à Activision 3 milliards de dollars [d’indemnités de rupture, NDLR] et serait tenu de renégocier l’accord et de demander l’approbation du conseil d’administration d’Activision sur un nouveau prix de vente», précise Dan Ives, chez Wedbush Securities, dans une note d’analyse. Il dit s’attendre à ce que Microsoft boucle son deal «d’ici à mardi prochain».

En outre, une commission interne de la FTC doit rendre sa décision sur le fond de l’affaire le 2 août.

Autre obstacle que Microsoft doit encore franchir, l’obtention du feu vert de l’antitrust britannique. La Competition and Markets Authority (CMA) est la seule autorité de la concurrence qui était encore opposée à cette acquisition, déjà approuvée dans 38 pays. Mais elle a indiqué, mardi soir, qu’elle examinerait avec clémence toute modification de l’opération. Mercredi, elle précisait envisager un accord restructuré, ce qui pourrait nécessiter une nouvelle enquête.

On perçoit le précédent, et la force de la symbolique, que constituera la décision finale, tant pour la FTC et les autres régulateurs, et pour la Maison-Blanche, que pour les grandes entreprises. Pour la FTC, cela marquerait un coup d’arrêt à sa croisade contre les monopoles et l’hyperpuissance des Big Tech – un des chevaux de bataille de sa présidente, Lina Khan, depuis son arrivée à la tête de l’institution en juin 2021.

Dans un secteur du jeu vidéo en pleine consolidation, ce mariage à 69 milliards de dollars, annoncé en janvier 2022 par Microsoft et Activision Blizzard, sera le plus important de l’histoire de l’informatique et des technologies. Une alliance entre le vénérable éditeur de logiciels, qui commercialise la console Xbox, et l’éditeur de jeux vidéo blockbusters – dont, au premier chef, Call of Duty – donnera naissance au numéro trois mondial du jeu vidéo.