Le britannique SSE accroît sa marge de manœuvre pour financer sa croissance

Les changements législatifs et réglementaires qui touchent le secteur des ‘utilities’ au Royaume-Uni incitent SSE à accroître sa flexibilité financière. Conseillé par Morgan Stanley et Rothschild, l’énergéticien a annoncé vendredi la vente de 25% de son réseau de transport électrique (SSEN Transmission) au régime de retraite des enseignants de l’Ontario (RREO) pour un montant de 1,47 milliard de livres (1,7 milliard d’euros) payé en numéraire.

Cet actif «permet de transporter le courant issu de sources renouvelablessituées au nord de l’Ecosse vers les régions plus au sud où se concentre la demande d’électricité», explique le groupe dans son communiqué. Selon les analystes de RBC, «le produit de cession est supérieur aux attentes des investisseurs compte tenu du contexte macroéconomique, ce qui devrait envoyer un signal positif pour les autres sociétés britanniques ayant une base d’actifs régulés».

Une opération bouclée à brève échéance

Ce désengagement partiel, qui devrait être bouclé à brève échéance puisqu’il ne nécessite pas l’aval des actionnaires de SSE, sera suivi par la cession d’une part minoritaire de son activité de distribution d’électricité, opération qui devrait être lancée au début de l’an prochain. «En raison du fort potentiel de croissance et des investissements requis dans les activités de SSE, l’entrée de partenaires minoritaires permettra d’équilibrer l’allocation du capital et de créer une valeur à long terme plus importante pour l’ensemble de nos parties prenantes», a déclaré Gregor Alexander, directeur financier de l’énergéticien.

Afin d’aider à couvrir les besoins de financement à moyen terme et le fonds de roulement de SSEN Transmission, une nouvelle facilité de crédit renouvelable de 750 millions de livres a été mise en place. Conseillé par Evercore, RREO sera représenté au conseil d’administration de la filiale. La valeur des actifs nets du fonds canadien atteignait 242,5 milliards de dollars (233 milliards d’euros) au 30 juin 2022. En relation d’affaires depuis 18 ans avec SSE, ce fonds faisait partie du consortium financier qui lui a racheté l’an dernier sa participation de 33,3% dans la société d’infrastructure gazière Scotia Gas Networks (SGN).

L’Ofgem lance de nouvelles propositions

Le maintien d’une structure financière solide est vital pour des utilities confrontées à une volatilité persistante des marchés électrique et gazier outre-Manche. Vendredi, le régulateur britannique du secteur (Ofgem) a annoncé de nouvelles propositions en vue de réduire le risque de faillites des fournisseurs d’énergie tout en augmentant le niveau de protection des consommateurs. Il entend notamment introduire des critères d’adéquation des fonds propres, isoler les sommes nécessaires aux achats obligatoires d’électricité issue de sources renouvelables et renforcer la surveillance du solde de leurs comptes clients. Après avoir reçu les commentaires de tous les participants du secteur, le régulateur publiera ses décisions finales sur ces réformes au printemps 2023.

L’annonce de SSE, opérateur présent à la fois dans la production d’énergie renouvelable et dans lesinfrastructures de réseaux, intervient une semaine après que le gouvernement britannique a fait part de sa décision d’étendre aux producteurs électriques la taxe qui vise déjà les bénéfices exceptionnels des groupes d’hydrocarbures. Les profits exceptionnels réalisés par les producteurs d’électricité à faible teneur en carbone seront taxés à hauteur de 45% à partir du 1er janvier 2023 et ce prélèvement obligatoire durera jusqu’en 2028. A cet égard, SSE a jugé qu’il était important «de traiter la cause et pas seulement les symptômes de la crise de l’énergie», ajoutant qu’il contribuait à favoriser l’indépendance énergétique du pays grâce à des projets d’investissement totalisant 24 milliards de livres d’ici à la fin de la décennie.