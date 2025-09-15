  
Recherche
S'abonner
Connexion
Accueil News Entreprises L’augmentation de capital d’Orsted sera assortie d’une forte décote

L’augmentation de capital d’Orsted sera assortie d’une forte décote

La levée de fonds de 60 milliards de couronnes lancée par le spécialiste danois des énergies renouvelables sera ouverte du 19 septembre au 2 octobre.
Publié le
Yves-Marc Le Réour
éolienne wind turbine énergie renouvelable vent écologie IRS ESG vert green transition énergétique
Orsted lance son augmentation de capital massive  -  Crédit European Union
Un évènement L’AGEFI
RECOUVREMENT & TECH, LE NOUVEAU DUO GAGNANT ?
18 septembre 2025 à 6:00 PM S’inscrire

Plus d'articles du même thème

Sujets d'actualité

Tous les sujets

ETF à la Une

Kraken sert plus de 6 millions de clients dans 190 pays, dont la moitié en Europe.

Kraken étend son offre de trading actions et ETF à l'Union européenne

La plateforme d'échange de cryptomonnaies se lance dans le trading d’actions américaines et ETF, via des jetons xStocks de la blockchain Solana.
12 septembre 2025 à 7:09 AM
 · 
Valérie Riochet
Les plus lus
  1. Le rachat de Mediobanca menace la fusion des gestions de Generali et BPCE
  2. Zucman contre Mistral, la France qui perd et la France qui gagne
  3. Mistral AI lève 1,7 milliard d’euros et accueille ASML à son capital
  4. Sébastien Lecornu commence son chemin de croix budgétaire avec Fitch Ratings
  5. Armani pourrait se vendre à un groupe français

Contenu de nos partenaires

  • WisdomTree.jpg
    PARTENARIAT
    Par Wisdom Tree

    Perspectives des matières premières : Résilience face au réalignement de l'année du Serpent

  • Woman in laboratory looks at soil with sprout
    PARTENARIAT
    Par Natixis Investment Managers

    Private Equity : ces fonds Evergreen qui équilibrent les contraintes de liquidité et les exigences de rendement

  • captureAlteryx.png
    PARTENARIAT
    Par Alteryx

    « L’Alteryx Analytics Summit sera l’évènement phare dédié à l’usage de la donnée dans les entreprises »

  • 600px600px.png
    PARTENARIAT
    Par ALTAROC

    Comment les investisseurs institutionnels bâtissent leur portefeuille en Private Equity ?

  • Agefi DC Power Constraints.jpg
    PARTENARIAT
    Par Principal Asset Management

    Comment les opérateurs de data centers alimentent l'IA

  • GettyImages-1434475581_900x500px.png
    PARTENARIAT
    Par Fidelity

    Les ETF actifs bousculent les critères de choix des investisseurs

  • Final pokemon image validated.png
    PARTENARIAT
    Par AMUNDI ETF

    Une opportunité trop grande pour être ignorée : le secteur de la défense en plein essor en Europe

A lire sur ...
beymedias-1.svg