L’Autorité de la concurrence pointe les risques sur le marché du ‘cloud’

L’Autorité de la concurrence tire la sonnette d’alarme. Les géants technologiques Amazon, Microsoft et Google «sont en mesure de pouvoir entraver le développement de la concurrence» sur le marché du cloud (stockage d’informations dématérialisées), a relevé, jeudi, l’Autorité, lors de la présentation de son avis sur le secteur.

Elle s’était autosaisie du sujet en janvier 2022, dès l’arrivée de Benoît Cœuré à sa tête, afin de passer au crible le fonctionnement de la concurrence dans ce secteur en forte croissance, avec d’importants enjeux de création de valeur pour l’économie. Actuellement, le marché français du cloud progresse en moyenne de 14% par an environ et «pourrait atteindre 27 milliards d’euros en 2025», a précisé Benoît Cœuré mercredi lors d’une conférence de presse.

En 2021, les trois entreprises américaines «auraient capté 80% de la croissance des dépenses en infrastructures et applications du cloud public» en France, soit l’ensemble des services cloud utilisables à distance par les entreprises, a indiqué le président de l’institution, Benoît Cœuré, à la conférence de presse.

Ces trois sociétés, avec Amazon Web Services (AWS), Google Cloud Plateform et Amazon Azure, ont aussi capté respectivement 46%, 8% et 17% des dépenses en infrastructures et applications de cloud public dans l’Hexagone en 2021, rappelle l’Autorité.

«Il y a une crainte que cette concentration puisse se renforcer», car «la taille critique» et les investissements en matériel, en bande passante et en stockage sont élevés pour entrer sur le marché, a relevé Benoît Cœuré. En conséquence, la probabilité qu’un nouvel acteur puisse gagner rapidement des parts de marché «apparaît limitée», euphémise l’Autorité dans son étude.

Limites à l’exercice de la concurrence dans le cloud

Les limites de l’exercice réel du droit à la concurrence sont nombreuses, qui plus est dans un secteur en hyperaccélération. Première limite, la difficulté pour une entreprise de changer de fournisseur. Le problème est d’autant plus prégnant en France que les TPE et les PME sont en retard sur l’adoption du cloud par rapport aux autres pays européens. Les fournisseurs de cloud tentent de les attirer avec des crédits d’achats (crédits cloud), mais rendent ensuite leur départ difficile, avec des frais de transfert (egress fees).

L’étude relève d’autres pratiques abusives potentielles, qui rendent difficile le passage d’une entreprise cliente vers un autre fournisseur de services cloud, comme «des clauses contractuelles restrictives, des ventes liées, des avantages tarifaires favorisant leurs produits, ainsi que des restrictions techniques».

Précisément, l’encadrement des frais de transfert et des crédits cloud est aujourd’hui visé par le projet de loi sur la régulation du numérique, porté le mois dernier par le ministre de la Transition numérique, Jean-Noël Barrot. Les crédits informatiques, attribués par les fournisseurs de cloud à leurs clients pour stimuler leur consommation de services, seront encadrés par une durée de validité maximum. En outre, le régulateur des télécoms, l’Arcep, se verra attribuer une nouvelle compétence, celle d’établir des standards techniques destinés à favoriser l’interopérabilité entre fournisseurs de cloud.

Autre limite, la difficulté pour les entreprises de comparer le coût des différents services proposés chez les opérateurs, estime Henri Piffaut, vice-président de l’Autorité de la concurrence.

L’institution souhaite désormais entamer une phase d’échanges avec le secteur et d’autres autorités sur la base de cet avis, avec une conférence au mois d’octobre.

Si le gendarme de la rue de l’Echelle n’a pas de pouvoir de sanction juridique, tout au moins cette étude pourra-t-elle servir de point de départ à des enquêtes.

«Le rapporteur général et les services d’instruction décideront s’il y a lieu ou non d’engager des enquêtes, qui pourront donner lieu à des actions contentieuses», a prévenu Benoît Cœuré, tout en refusant de préciser si des enquêtes sont en cours. Plusieurs plaintes sont déjà en cours devant la Commission européenne sur la base de pratiques abusives potentielles.◆

A lire aussi: