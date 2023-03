L’assureur danois Tryg a choisi en interne son nouveau DG

L’assureur danois Tryg a indiqué lundi avoir promu son directeur commercial Johan Kirstein Brammer au poste de directeur général (DG) pour remplacer Morten Hübbe qui, après 12 ans passés à la tête du plus important groupe d’assurance dommage scandinave, souhaite désormais se consacrer à d’autres activités lui permettant de passer davantage de temps avec sa famille, précise le communiqué. Agé de 51 ans, le DG sortant avait rejoint Try en tant que directeur financier en 2011. Agé de 46 ans, Johan Kirstein Brammer qui prendra la relève le 1er juin prochain, a de son côté travaillé au sein des cabinets de conseil McKinsey et Egon Zehnder, puis pour le brasseur Carlsberg avant de rejoindre l’assureur en 2016 et d’être nommé directeur commercial deux ans plus tard.